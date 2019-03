Bub fällt aus Sessellift und bleibt dank Augenzeugen unverletzt

Eine Sesselliftfahrt in Kanada hätte für einen Achtjährigen beinahe in einer Tragödie geendet. Doch beherztes und kreatives Eingreifen einer Gruppe Jugendlicher verhinderte Schlimmes, wie ein Video des Vorfalls zeigt.

Der Bub saß mit seinem Vater am Vierer-Sessellift in Grouse Mountain nördlich von Vancouver, als er unter den Sicherheitsbügel rutschte. Sein Vater konnte einen Absturz gerade noch verhindern, er bekam seinen Sohn gerade noch zu fassen. So hing der Bub also an der Hand des Vaters etwa sechs Meter über dem Boden der Skipiste.

Zu seinem Glück reagierte eine Gruppe Teenager schnell. Die Jugendlichen hatten die Szene beobachtet und improvisierten aus einem Pistenzaun und einer Sicherungsmatte einer Liftstütze eine Art Sprungtuch. Der Bub schaffte es, sich die Ski in der Luft hängend abzuschnallen. Die Helfer spannten ihr Konstrukt unter dem längst angehaltenen Lift auf, der Vater ließ los, der Sohnemann fiel sicher ins Netz. Der Bub blieb unverletzt.

>> Das Video auf Youtube

