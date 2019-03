„Adiós, Machos!“, tönt es in Spanien

Madrid. „Wir leben in der Zeit der Frauen“, sagt Spaniens – noch amtierender – sozialistischer Regierungschef, Pedro Sánchez (weil das Parlament seinem Budget im Februar nicht zustimmte, rief die Regierung Neuwahlen für April aus).

Es ist eine Zeit, in der die spanischen Frauen immer stärker auftrumpfen und Machtpositionen erobern. Das größte Geldinstitut des Landes, die Santander Bank, etwa wird heute von einer Frau, Ana Botín, geführt. In Sánchez' seit Juni 2018 amtierender Regierungsmannschaft spiegelt sich Neues: Im Kabinett sitzen elf Ministerinnen und nur sechs Minister – es ist damit die weiblichste Regierung ganz Europas.

„Spanien ist ein modernes und tolerantes Land, das sich mit seiner Gleichstellungspolitik nicht aufhalten lässt“, bekräftigt Sánchez. Er fordert die weibliche Bevölkerung auf, am heutigen internationalen Frauentag ihre Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Etwa, indem sie bei Großdemonstrationen mitmarschiert, oder durch Teilnahme am Generalstreik von Arbeitnehmerinnen und Hausfrauen, zu dem Gewerkschaften und Frauenverbände aufriefen.

Plötzlich Vorreiterinnen

Spanierinnen sind heute europäische Vorreiterinnen im Kampf um Gleichstellung und gegen die traditionelle iberische Machokultur. Dabei taten sie sich einst schwerer als Frauen anderswo: So erhielten sie erst 1931 das unumschränkte Wahlrecht, lange nach etwa Britinnen (1928), Schwedinnen (1921) und Österreicherinnen (1919). Zudem schraubte die Franco-Diktatur (Ende der 1930er bis 1975) diverse Fortschritte zurück.

Mittlerweile aber gibt es im Land (rund 49 Millionen Einwohner) nicht nur allerhand Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze: Die ganze Welt staunte, als am Weltfrauentag 2018 Millionen Spanierinnen die Arbeit niederlegten und protestierend umherzogen. Sie wurden zu Vorbildern für Feministinnen in ganz Europa.

Die spanische Gesellschaft ist heute in Sachen Sexismus hoch sensibilisiert. Was dazu führt, dass Machismo in Form unsittlicher Kommentare, von Grapschen oder sogar Gewalt immer mehr geächtet und zunehmend mit Strafen geahndet wird. Viele Spanierinnen, die früher Erniedrigungen ertrugen, zeigen die Täter nun an. TV-Nachrichten berichten täglich über Gewalt gegen Frauen wie etwa Misshandlungen, Vergewaltigungen und Morde.

Frauenmord seltener als in Deutschland

2018 wurden zwar immer noch 47 Frauen in Spanien durch ihren Mann, Partner oder Exgefährten getötet. Doch diese Zahl ging seit 2008 um rund 50 Prozent zurück. International steht Spanien bei geschlechtsspezifischen Morden besser da als die meisten anderen europäischen Staaten. Nach der bisher jüngsten UN-Statistik von 2016 ist die Fallzahl der Frauenmorde in Spanien, berechnet auf 100.000 Einwohner, nur halb so hoch wie zum Beispiel in Deutschland und Finnland. Indiz dafür, dass Männergewalt kein südeuropäisches Phänomen ist.

Die Emanzipation gefällt freilich nicht allen: Im konservativen Lager wächst der Widerstand. Vor allem in der aufsteigenden Rechtspartei Vox, die gegen Abtreibung, Gleichstellung und Gewaltschutzgesetze zu Felde zieht, aber auch in der traditionsreichen konservativen Volkspartei PP. Letztere will zusammen mit Vox und der bürgerlichen Bewegung Ciudadanos die Sozialistenregierung im April aus dem Amt jagen.

Extremer Gegenwind: „StopFeminazis“

Währenddessen lässt die ultrarechte Organisation HazteOír (Verschaff dir Gehör) wissen, was sie von Gleichberechtigung hält: „Geschlechtergesetze diskriminieren Männer“, stand auf einem blauen Autobus, der zuletzt durchs Land fuhr. Zudem prangte am Bus die Parole: „StopFeminazis“. Daneben ein Bild von Hitler mit rot geschminktem Mund. Die Stadt Valencia stoppte schließlich den Agitationsbus und erstattete Strafanzeige wegen Volksverhetzung.

