Erzbischof von Lyon verurteilt

Lyon. In Frankreich wurde der Erzbischof von Lyon, als Primas von Gallien der höchste katholische Würdenträger, wegen Vertuschung von Kindesmissbrauch am Donnerstag zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ein Gericht in Lyon sprach Kardinal Philippe Barbarin (68) schuldig, einen Priester gedeckt zu haben, der Kinder und Jugendliche missbraucht hatte.

Die Anwälte kündigten Rechtsmittel an und sagten, das Gericht habe mit dem Schuldspruch starkem öffentlichen Druck nachgegeben. Sie hatten während des Verfahrens von einem „Schauprozess“ gesprochen. Die vorsitzende Richterin sagte, die Schuld des Erzbischofs beziehe sich auf sein Schweigen zu einem Fall von Missbrauch ab 2014. Fünf Geistliche wurden wegen Verjährung freigesprochen. Papst Franziskus kam Forderungen nach einer Abberufung Barbarins bisher nicht nach; dieser galt lang als möglicher Papst-Kandidat.

Laut den Klägern wusste der Erzbischof bereits seit 2000 von den Vorwürfen, ging aber nicht zur Polizei. Er habe einem Priester erst 2015 Kontakt zu Kindern und Jugendlichen untersagt, als die Vorwürfe öffentlich wurden. Dem Mann, der geständig ist, steht ein eigenes Verfahren noch bevor. Er soll sich vor allem in den 1980ern an jungen Pfadfindern vergangen haben.

In den vergangenen 20 Jahren hatte es zwei ähnliche Urteile gegen katholische Geistliche gegeben. Zuletzt wurde der frühere Bischof von Orléans, André Fort, im November zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er Missbrauch durch einen Abt verschwiegen hatte. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)