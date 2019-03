Flugzeugabsturz: Krankenhaus Steyr trauert um verstorbenen Facharzt

Die drei österreichischen Todesopfer des Flugzeugabsturzes in Äthiopien von Sonntagfrüh waren Männer im Alter von 30 und 31 Jahren. Sie stammten aus Oberösterreich, Niederösterreich und Kärnten. Der in Oberösterreich geborene Mediziner war 31 Jahre alt, berichtete Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer. Er hatte im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz gearbeitet.

Ein weiteres Opfer, ein 31-jähriger Niederösterreicher, arbeitete in Steyr als Arzt. Am Landeskrankenhaus herrschte am Montag tiefe Trauer. Das Spital wurde am Vormittag schwarz beflaggt. Er machte seit Herbst 2018 eine Facharztausbildung in dem Spital in Oberösterreich. "Die Betroffenheit in der Abteilung und im Haus ist groß. Der Kollege war erst seit kurzem bei uns tätig, war aber aufgrund seiner menschlichen Qualitäten schnell in das Team integriert und wurde im Haus und an der Abteilung sehr geschätzt", so der ärztliche Direktor Michael Hubich in einer Presseaussendung.

Ein weiterer ums Leben gekommener 30-Jähriger Österreicher war in Kärnten geboren und hatte in Wien gelebt. Alle drei Mediziner wollten laut Ministerium von Addis Abeba mit einer Zwischenlandung in Nairobi nach Sansibar fliegen, "um dort medizinisch zu arbeiten". Die Angehörigen waren bereits am Sonntag verständigt worden, sie wurden psychologisch betreut.

Blackbox gefunden, aber beschädigt

Ein deutscher Pfarrer, der seit dem Jahr 2000 in der evangelischen Gemeinde in St. Ruprecht bei Villach tätig war, kam ebenfalls bei dem Absturz ums Leben. Der 51-Jährige war im Auftrag des Weltkirchenrates unterwegs zur UNO-Umweltkonferenz in Nairobi, teilte der Evangelische Pressedienst für Österreich (epdÖ) am Montag mit. Der Geistliche hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Der evangelisch-lutherische Bischof Bünker zeigte sich in der Aussendung "tief betroffen und erschüttert".

Die Maschine der Ethiopian Airlines war Sonntagfrüh kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt. Keiner der 157 Passagiere und Crewmitglieder hat überlebt. Der Flugschreiber der Maschine vom Typ Boeing 737 Max 8 wurde am Montag gefunden. Er ist nach Angaben der Fluggesellschaft beschädigt worden. Es sei daher noch unklar, wie viele Informationen daraus zu gewinnen seien.

Flugschreiber enthalten unter anderem Aufzeichnungen der Flugdaten und der Cockpitgespräche, was für Ermittler sehr wichtig ist bei der Klärung der Unfallursache. Die Blackboxes sind so robust gebaut, dass sie normalerweise auch ein Unglück überstehen sollten.