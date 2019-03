Mutter vergisst Kind am Terminal – Flugzeug muss umkehren

So etwas war selbst den erfahrenen Fluglotsen noch nie untergekommen: Ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Jeddah in Saudiarabien nach Kuala Lumpur in Malaysia musste umdrehen, weil eine Mutter ihr Kleinkind am Terminal vergessen hatte. Die Maschine von Saudi Arabian Airlines war bereits unterwegs, als die Frau die Crew alarmierte.

Der Pilot musste daraufhin bei den verdutzten Fluglotsen um Erlaubnis bitten, zurückzukehren. Diese mussten erst herausfinden, wie sie mit der Situation gemäß Protokoll verfahren dürfen. Ein Aufnahme der bizarren Konversation wurde in arabischen Sozialen Medien zum Hit.

"Möge der Herr mit uns sein. Können wir nun zurückkommen oder nicht?", hört man den Pilot sagen. Nach internen Beratungen schließlich geben die Mitarbeiter im Tower ihr Ok - nicht ohne anzumerken: "Das ist ein komplett neuer Fall für uns." In Kommentaren unter dem Video sei der Pilot für seine "Menschlichkeit" gelobt worden, berichtet "Gulf News".

Unklar war, ob sich der Vorfall am Wochenende nach dem Start der Maschine ereignete, oder ob sich das Flugzeug erst am Rollfeld befand.

(red.)