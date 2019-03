Epidemie: Madagaskar kämpft gegen Masern

Antananarivo/Wien. Vor zwei Monaten sei sein Sohn noch mit seinen zwei jüngeren Cousins am Strand herumgetollt und habe Ball gespielt, erzählt der Fischer Dada in einem Video der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Drei Wochen später waren alle drei Kinder an Masern gestorben, sagt Dada mit ausdrucksloser Miene.

Der vier Jahre alte Bub und seine beiden dreijährigen Cousins sind dem schlimmsten Masernausbruch auf Madagaskar seit Jahrzehnten zum Opfer gefallen. Seit dem Auftreten der ersten Fälle Anfang Oktober wurden bis Anfang März mehr als 87.000 Infektionen verzeichnet. Mehr als 1140 Personen sind bisher an der hoch ansteckenden Krankheit gestorben. Vor knapp einem Monat hatte die WHO noch von 900 Toten gesprochen. Die Opfer sind zum größten Teil Kinder bis zum 14. Lebensjahr (64 Prozent der Todesfälle). Davon macht die Gruppe der Kleinkinder, die ihren fünften Geburtstag noch nicht gefeiert haben, den größten Teil aus (35 Prozent). Für unter- oder mangelernährte Kinder ist eine Masernansteckung besonders gefährlich und endet meist tödlich. Madagaskar gehört zu jenen afrikanischen Ländern mit der höchsten Rate an Unter- und Mangelernährung – fast die Hälfte der madagassischen Kinder bekommen nicht genug zu essen. Madagaskar mit seinen rund 25 Millionen Einwohnern gehört einem UN-Index zufolge zu den 30 ärmsten Staaten der Welt.

Einmal hat der Fischer Dada, der mit seiner Familie im Südosten Madagaskars lebt, seinen Sohn impfen lassen. Das sei gratis gewesen. Doch die für die Folgeimpfung erforderlichen 15 US-Dollar konnte er sich nicht leisten, daher blieb es bei nur einer Injektion. Die derzeitige Masernepidemie zeigt nämlich auch eines auf: den miserablen Zustand des Gesundheitssystems des riesigen Inselstaats vor Afrikas Südostküste. Die meisten Madagassen müssen bis zum nächsten Gesundheitszentrum oder Spital viele Kilometer zurücklegen. Die Medikamente sind teuer. Dazu kommt: Masern-Impfstoffe müssen gekühlt werden, der Transport auf den desolaten Straßen des Landes stellt eine logistische Herausforderung dar.

Weltweit zwei Millionen Infektionen

Die WHO und örtliche Behörden haben diese Woche eine Impfkampagne begonnen, die gut sechs Millionen Kinder erreichen soll. Eine derartige Aktion fand zuletzt 2003 und 2004 statt – damals waren mehr als 62.000 bzw. 35.500 Infektionsfälle registriert worden. Kritische Worte kommen vom Madagaskar-Direktor des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Jean-Benoit Mahnes: „Weder die WHO noch die internationale Gemeinschaft kann es sich leisten, jedes Jahr 8,5 Millionen Impfdosen bereitzustellen. Es braucht ein funktionierendes System, das sicherstellt, dass die madagassischen Kinder geimpft werden können.“ Und das sei nicht der Fall.

Weltweit nimmt die Zahl der Masern-Erkrankungen zu und dürfe bereits jenseits der Zwei-Millionen-Marke liegen. In Ländern wie Madagaskar mit besonders drastischen Folgen.

