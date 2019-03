Sechs Jahre Haft für Ex-Papst-Berater

Melbourne/Sydney. Der Gerichtssaal in Australien war voll besetzt – Missbrauchsopfer, ihre Unterstützer und Journalisten füllten die Reihen. Der oberste Richter hatte die Liveübertragung genehmigt, sodass auch der Rest Australiens die Vorgänge mitverfolgen konnte.

Insgesamt sprach der australische Richter Peter Kidd über eine Stunde lang über die Vergehen des Angeklagten, bis er letztlich das Strafmaß bekannt gab: Sechs Jahre Haft, die bei guter Führung auf drei Jahre und acht Monate reduziert werden können. George Pell, der einst Finanzchef im Vatikan und drittmächtigster Mann der katholischen Kirche war, ist damit so tief gefallen wie kein anderer.

Ein Schuldspruch war bereits im Dezember gefallen, wegen einer Nachrichtensperre durfte das Urteil erst im Februar öffentlich gemacht werden. Kurz danach kam Pell bereits in Haft. Als am Mittwoch die Strafe verkündet wurde, zeigte Pell ebenso wenig Emotionen wie schon während der Urteilsverkündung vor drei Monaten.

Damals war der Kardinal von einem Gericht in Melbourne wegen Kindesmissbrauchs in fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Pell soll zwei 13-jährige Chorknaben von Dezember 1996 bis Anfang 1997 in der Kathedrale St. Patrick's in Melbourne sexuell missbraucht haben. Theoretisch hätte die Maximalstrafe für die Vergehen 50 Jahre betragen, doch sein Alter (77) und sein gesundheitlicher Zustand wirkten sich strafmildernd aus.

Der Richter bezeichnete Pells Missbrauch der beiden Chorknaben am Mittwoch als einen „dreisten und gewalttätigen sexuellen Übergriff“. Beide Opfer hätten während der Tat sichtbar und hörbar gelitten. Die Opfer seien zudem dadurch erniedrigt worden, dass ihr Missbrauch von dem jeweils anderen miterlebt wurde.

Die Taten hätten „signifikante und lang andauernde Auswirkungen“ auf eines der Opfer gehabt. Im Falle des zweiten Opfers konnte dies nicht mehr nachvollzogen werden, da der Mann 2014 an einer Überdosis Heroin starb und sich niemals zu dem Missbrauch geäußert hat.

Geht in Berufung

Der Richter betonte jedoch auch, dass Pell nicht für das Leiden von Überlebenden sexuellen Missbrauchs im Allgemeinen bestraft werden dürfe. Er kritisierte zudem die Hexenjagd, die in seinen Augen außerhalb des Gerichts gegen Pell stattgefunden habe.

Pell selbst hat das Verbrechen nie zugegeben und beteuert weiterhin seine Unschuld. Seine Anwälte wollen Berufung gegen das Urteil einlegen.

