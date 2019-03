Die irre Welt des Attentäters von Neuseeland

Christchurch/Wien. Mitten in das Idyll Neuseelands am anderen Ende der Welt krachten am Freitagmittag die Salven aus Schnellfeuerwaffen. In Christchurch, der größten Stadt der Südinsel, drang ein rechtsextremer Terrorist in die Hauptmoschee der Stadt ein und begann auf die dort zum Freitagsgebet versammelten muslimischen Gläubigen zu schießen. Brenton Tarrant, so der Name des mutmaßlichen 28-jährigen Täters, erschoss dort 41 Menschen; in einem Gebetshaus im Vorort Linwood tötete er sieben weitere Menschen. Ein Opfer erlag später im Krankenhaus den schweren Schussverletzungen, 20 weitere Personen wurden schwer verletzt in Spitäler eingeliefert. Die neuseeländischen Sicherheitskräfte nahmen in Zusammenhang mit dem Massaker drei Verdächtige fest – einer von ihnen wird wegen Mordes angeklagt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2019)