Wie man eher nicht Fallschirmspringen sollte

Weitgehend unbemerkt vom internationalen Medienzirkus hat sich von Mitte Februar bis Anfang März in der Sahelregion ein großes und internationales Manöver zugetragen: Mehr als 2000 Soldaten aus mehr als 30 Staaten Afrikas und des Westens, von den USA über Marokko und Nigeria bis Polen, übten im Rahmen von "Flintlock 2019" an mehreren Orten in Burkina Faso und Mauretanien.*