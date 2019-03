Chinas große Zensurmauer

„Ist das wirklich wahr? Ist das ein Traum?“ So recht glauben wollten chinesische Internetnutzer der Ankündigung nicht. Auch sie dürfen ab 22. März Freddie Mercury auf der Leinwand huldigen. Dann soll „Bohemian Rhapsody“, das vierfach Oscar-gekrönte Biopic über die britischen Glamrockgiganten von Queen, auch in der Volksrepublik in die Kinos kommen. Freilich mit Einschränkungen.



Denn das, was Mercurys Leben abseits des künstlerischen Erfolgs geprägt hat – seine Homosexualität, die Drogenexzesse und sexuellen Eskapaden – gilt in der Volksrepublik als Tabu. So war es nur ein Vorgeschmack, als eine Streamingplattform den Ausdruck „schwuler Mann“ während der Oscar-Verleihung aus der Dankesrede von Hauptdarsteller Rami Malek strich. Die Filmaufsicht schnitt mehr als eine Minute aus dem Film, darunter homoerotische Kussszenen. Zu sehen ist „Bohemian Rhapsody“ zudem nur für kurze Zeit und in einem Bruchteil der rund 5000 Kinos in der Volksrepublik.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2019)