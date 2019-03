Brustkrebs-Bluttest sorgte für falsche Hoffnungen

Vor etwa einem Monat sorgte eine Meldung rund um die Erkennung von Brustkrebs für Aufsehen. Ein Bluttest für die Brustkrebs-Früherkennung komme noch dieses Jahr auf den Markt. Die Uniklinik Heidelberg hatte damit für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt, von einem "Meilenstein in der Brustkrebsdiagnostik" war die Rede. Nun aber rudern die Verantwortlichen zurück, der Test sei noch zu fehleranfällig und daher nicht marktreif. Man habe Frauen womöglich falsche Hoffnungen gemacht und wolle sich dafür entschuldigen, sagte eine Sprecherin des Spitals.

Diverse Fachgesellschaften äußerten scharfe Kritik an der ersten Aussendung eines ausgegliederten Unternehmens des Krankenhauses. Eine Veröffentlichung der Test-Ergebnisse in einem begutachteten Fachjournal war nicht geschehen. In weiterer Folge distanzierte sich auch die Uniklinik von der PR-Strategie des Unternehmens.

Abgesehen davon, dass die Studie zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen gewesen sei fehlten vor allem Angaben dazu, wie oft gesunde Frauen mit dem Test fälschlicherweise als krank eingestuft wurden. Daher sei der Bluttest noch kein marktreifes Früherkennungsmittel bei Brustkrebs.

