Kolonialzeit: "Eroberung mit Schwert und Kreuz"

Madrid. In Spanien wird gern mit stolzgeschwellter Brust an die Entdeckung Amerikas durch den Seefahrer Christoph Kolumbus erinnert, der 1492 die spanische Fahne auf dem amerikanischen Kontinent einrammte. Doch die nachfolgenden blutigen Eroberungskriege, die christlichen Kreuzzüge und kolonialen Ausplünderungen werden im spanischen Königreich meist unter den Teppich gekehrt. Nun fordert Mexikos Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador eine formelle Entschuldigung der spanischen Regierung und auch des Vatikans für die Unterwerfung der einheimischen Bevölkerung.

„Ich habe einen Brief an Spaniens König und an den Papst geschickt, damit ein Bericht über das Unrecht erstellt wird. Und damit man sich bei den indigenen Völkern für die Menschenrechtsverletzungen entschuldigt“, sagte López Obrador in einer Videobotschaft, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. „Es gab Massaker und Zwangsmaßnahmen. Die Eroberung wurde mit Schwert und Kreuz durchgeführt. Die Kirchen wurden auf unseren Tempeln errichtet.“ López Obrador versprach, dass auch er sich bei den indigenen Völkern für jene Untaten entschuldigen werde, die nach der Unabhängigkeit Mexikos (1821) begangen worden seien.

„Keine Zwietracht säen“

Der Staatschef machte diese Erklärung in dem mexikanischen Ort Centla, in dem sich 1519, also vor 500 Jahren, eine Schlacht zwischen den Einheimischen und den Truppen des spanischen Seefahrers Hernán Cortés abspielte, in der die Spanier siegten. In Spanien würden diese Eroberungsfeldzüge mit Begriffen wie „Entdeckung“ oder „Begegnung zweier Kulturen“ beschönigt, sagte López Obrador. „In Wirklichkeit war es eine Invasion. Es wurden viele Grausamkeiten begangen. Die Völker, die in Amerika lebten, wurden unterworfen.“ Zudem habe Spanien die Naturschätze, wie etwa Gold und Silber, ausgeplündert.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez wies die Vorwürfe zurück. Die Ankunft der Spanier vor 500 Jahren auf dem Territorium könne nicht mit heutigen Wertmaßstäben beurteilt werden, sagte er. Zugleich appelliert Sánchez an Mexiko, keine Zwietracht zu säen und die guten Beziehungen nicht zu gefährden. „Unsere Brüdervölker haben es bisher verstanden, unsere gemeinsame Vergangenheit ohne Zorn zu interpretieren.“ Spaniens konservative Opposition reagierte derweil empört: „Der Brief von López Obrador ist eine Beleidigung des spanischen Volkes“, sagte Albert Rivera, Chef der liberal-bürgerlichen Partei Ciudadanos.

Sevilla als Handelsdrehscheibe

Es ist nicht das erste Mal, dass Spaniens Kolonialgeschichte zu diplomatischer Verstimmung führt. Schon am berühmten Christoph Kolumbus, dem die Entdeckung Amerikas zugeschrieben wird, scheiden sich immer wieder die Geister. Zuletzt im vergangenen Jahr, als die Stadt Los Angeles im US-Staat Kalifornien beschloss, eine Kolumbus-Statue, die 45 Jahre lang in einem Park aufgestellt gewesen war, zu entfernen. Und zwar, weil mit der Ankunft der Spanier, die sich im 16. Jahrhundert auch auf dem Gebiet des heutigen Los Angeles breitmachten, Gräueltaten und Ausbeutung verbunden seien.

Wie sich die damalige spanische Weltmacht in Mexiko und anderen amerikanischen Kolonien bereicherte, kann man noch heute in Spaniens „Goldstadt“ Sevilla sehen. Dort machten die schwer beladenen Schiffe der spanischen Eroberer aus den Überseekolonien halt. Prunkvoll geschmückte Paläste und Kirchen aus dem Mittelalter zeugen davon, dass diese Stadt die Drehscheibe der Kolonialraubzüge und des Handels mit Amerika war.

In Sevillas Kathedrale, die im 15. Jahrhundert auf den Ruinen der Moschee der aus Südspanien vertriebenen Mauren errichtet wurde, hat man die Schätze aus den Kolonien gleich tonnenweise verarbeitet. Allein im Hauptaltar sollen 2500 Kilogramm Blattgold stecken. Für den meterhohen silbernen Hostienbehälter seien 450 Kilogramm amerikanisches Silber verwendet worden, schreiben die Kirchenchronisten. Und die kostbaren, gewaltigen Kerzenleuchter, heißt es stolz, seien aus „mexikanischem Silber“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)