Schleudersitz schießt zivilen Passagier in Kampfjet bei Start ins Freie

Auf einer Luftwaffenbasis in Frankreich hat sich vor Tagen ein bizarrer Vorfall ereignet: Wie Luftfahrtmedien berichten, wurde ein 64-jähriger Mann, der als Gast im Cockpit eines zweisitzigen Kampfjets Typ Dassault Rafale B mitfliegen wollte, noch während des Starts vom Schleudersitz aus dem Cockpit geschossen. Der Mann, dessen Identität nicht bekanntgegeben wurde, wurde beim Aufprall auf den Boden schwer verletzt. Er werde sich aber wieder erholen, hieß es seitens der Luftwaffe, seine Verletzungen seien weniger schlimm als zunächst befürchtet.

Der Pilot erlitt durch Splitter des Cockpitdachs leichte Schnittverletzungen an den Händen, konnte die Maschine aber sicher landen.

Moderne Schleudersitze bieten zwar sogar noch die Chance einer halbwegs sanften Landung, wenn sie am Boden auslösen - man sieht das etwa im Video unten. Im konkreten Fall (Schleudersitz vom Typ MK16 des britischen Herstellers Martin-Baker) war der Aufprall am Boden allerdings wohl doch heftig oder sonst ungünstig verlaufen.

Der Grund für den Unfall auf dem Stützpunkt Saint-Dizier in der Champagne in Nordostfrankreich, der sich am 20. März zugetragen hatte, war vorerst unklar - also ob es einen Defekt des Sitzes gab oder der Passagier ihn absichtlich oder unabsichtlich ausgelöst hatte. An dem Tag fanden "Orientierungsflüge" für VIPs und Journalisten samt einer Party vor Ort statt, es handelte sich also um ein PR-Event.

Guter Rat für Mitflieger

Laut Luftfahrtjournalisten würden Leute, die dabei mitfliegen dürfen, im Vorfeld über das richtige Verhalten und Standardprozeduren gebrieft. Vor allem werde einem ausdrücklich gesagt, was man im Flieger angreifen dürfe und wovon man die Finger lassen möge - zu Letzerem zähle ganz speziell der Schleudersitzgriff.

Der Luftfahrtjournalist David Cenciotti weist speziell darauf hin, dass man als Passagier, wenn man eine Kamera mitnehmen möchte, am besten daran befindliche Trageriemen und Bänder abnehmen soll. Diese könnten nämlich leicht an Dingen hängenbleiben, wo sie das besser nicht täten.

(WG)