US-Regierung beschleunigt Mondlandung

Washington. Das Weiße Haus drückt beim großen Raumfahrtprogramm rund um die neuen Orion-Raumschiffe und SLS-Raketen auf die Tube: Spätestens in fünf Jahren müsse die Nasa wieder Menschen zum Mond schicken, sagte Vizepräsident Mike Pence am Dienstag (Ortszeit) bei einer Tagung des Nationalen Raumfahrtrates in Huntsville (Alabama). „Die erste Frau und der nächste Mann auf dem Mond werden Amerikaner sein, die mit amerikanischen Raketen von amerikanischem Boden abgehoben sind.“

Erst im Februar hatte Nasa-Chef Jim Bridenstine 2028 als Landejahr genannt. Nun aber wies Pence die Nasa an, das „mit allen Mitteln“ bis 2024 zu schaffen – auch, wenn man kommerzielle Partner und ungewöhnliche Ideen nutzen oder auf bisherige Vertragspartner verzichten müsse. Das ist eine Warnung an Boeing, wo man mit dem Bau der SLS-Raketen (Space Launch System) kräftig in Verzug ist. Der Lockheed-Konzern, der mit Airbus die Orion-Kapseln baut, begrüßte hingegen die Beschleunigung.

„Scheitern ist keine Option“, so Pence. Die Lage sei wie beim Wettlauf zum Mond gegen die Russen in den 60ern. Heute strebt vor allem China eine bemannte Landung an, aus Russland hört man von 2030. (wg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)