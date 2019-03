Maltas Militär übernimmt Kontrolle über von Migranten gekapertes Schiff

Soldaten Maltas haben am Donnerstagmorgen die Kontrolle über ein offenbar von Migranten gekapertes türkisches Handelsschiff übernommen. Das Schiff "Elhilblu 1", ein kleiner Tanker, sei von einem Patrouillenboot in den Hafen von Valletta eskortiert worden. Das berichtete ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. Dort enterten bewaffnete Männer einer maritimen Sondereinheit aus Booten und mit Unterstützung eines Hubschraubers das Schiff.

Zuvor hatte der Kapitän von "Elhiblu 1" bestätigt, dass er nicht die Kontrolle über das Schiff habe, berichteten Maltas Behörden. An Bord befanden sich 108 Flüchtlinge und Migranten, darunter 31 Frauen.

Kursänderung erzwungen

Das rund 50 Metre lange Handelsschiff unter der Flagge des pazifischen Inselstaates Palau war nach Tripolis unterwegs gewesen und hatte die Menschen vor der libyschen Küste aufgenommen, dann aber etwa sechs Seemeilen vor Tripolis plötzlich den Kurs Richtung Norden geändert. Italiens Innenminister Matteo Salvini sprach davon, dass das Schiff gekapert worden sei. "Es sind keine Schiffbrüchigen, es sind Piraten", sagte Salvini am Mittwoch. Italien werde die Menschen sicher nicht aufnehmen.

Laut Seerecht ist es ein Akt der Piraterie, wenn Gewalt oder Drohungen gegen die Mannschaft ausgeübt werden, um sie zur Kursänderung zu zwingen.

Die italienische NGO "Mediterranea Saving Humans" erwiderte, dass sich an Bord des Schiffes Menschen auf der Flucht vor "libyschen Konzentrationslagern" befinden würden. Es sei Italiens Pflicht, die Migranten aufzunehmen. "Diese Migranten dürfen weder als Piraten, noch als Kriminelle, sondern als Asylsuchende auf der Flucht vor Libyens Konzentrationslager behandelt werden", so die NGO. Die UNO hat zuletzt die verheerenden Zustände in den libyschen Camps kritisiert, in denen abgefangene Flüchtlinge und Migranten interniert werden. In Berichten ist von sexueller Gewalt und Folter die Rede.

