Die besten Flughäfen der Welt

Singapur ist aller Flughäfen Maßstab: Jedenfalls, wenn es nach der aktuellen Umfrage der britischen Unternehmensberatungsgesellschaft Skytrax geht, die seit 1990 weltweit Befragungen zur subjektiven Qualität von Fluglinien und Flughäfen vornimmt und daraus Rangordnungen erstellt.

Zum siebten Mal in Folge ist demnach Singapurs Changi-Flughafen der beste, angenehmste, schönste usw. der Welt. Der Airport, der seinen Namen von einem Ortsteil im Osten des Inselstaates an der Südspitze der malaiischen Halbinsel ableitet, wurde 1981 eröffnet und war 2018 mit etwa 66 Millionen Passagieren auf Rang 19 der weltgrößten Flughäfen.

Aktuell erhält er eine dritte Startbahn, ein fünftes Terminal, und im April öffnet ein riesiger, futuristisch aussehender Komplex namens Jewel, der weitläufige Gärten, einen Wasserfall, ein Hotel und mehr als 300 Lokale und Geschäfte auf zehn Stockwerken beherbergt.

Der "Jewel"-Komplex (grafische Darstellung) – Jewel Changi/CNN/CC BY-SA 4.0

Der nach Passagieraufkommen größte Flughafen war im Vorjahr - wieder einmal - der Hartsfield–Jackson International Airport in Atlanta (US-Staat Georgia) mit rund 107 Millionen Passagieren, gefolgt von Peking-International (101 Millionen) und Dubai International (89 Mio.).

Wien-Schwechat rangierte mit 27 Millionen Personen jedenfalls nicht unter den Top-50 - allerdings kam der Airport in Niederösterreich immerhin auf Platz 19 der jetzigen Skytrax-Beliebtheitsliste, noch vor Orten wie etwa Sydney, Dubai, Helsinki und Paris - Charles de Gaulle.

Am besten isst man in Hongkong

Auf Platz 2 der Skytrax-Beliebtheitsskala liegt der Flughafen Haneda in Tokio (87 Millionen Fluggäste), auf Platz 3 jener von Incheon bei Seoul (Südkorea, 68 Mio), auf Platz 4 der Hamad-Airport in Doha (Katar, 34,5 Mio.) und auf Rang 5 Hong Kong (74,5 Millionen).

Singapur musste sich Hongkong indes in einer Disziplin geschlagen geben: In Hongkong esse man besser, hieß es.

Die asiatische Dominanz der Top-10 wird durch den Flughafen von Chubu in Japan ("Centrair Nagoya") auf Rang 6 einzementiert, der nahe Nagoya auf einer künstlichen Insel in einer Bucht liegt. Er wurde erst 2005 eröffnet und war 2018 mit zwölf Millionen Gästen relativ klein.

Justament der Flughafen München (Franz Josef Strauß; das Gelände erstreckt sich allerdings über Teile der Landkreise Erding und Freising) schnitt auf Rang 7 als bester Nicht-Asiatischer ab. Dort zählte man 2018 rund 46 Mio. Passagiere, das ergibt Platz 38 der Größenliste.

Auf Rang 8 folgt letztlich London Heathrow (80 Mio.), auf Rang 9 Tokio-Narita (42,5 Mio.) und auf Platz 10 Zürich (31 Mio.).

Nordamerikas Airports als Loser

Überaus schlecht schnitten nordamerikanische Flughäfen ab: Der von Vancouver in Kanada kam als regional bester auf Platz 17, jener von Denver (Colorado) war erst auf Platz 32 der beste der USA. New Yorks schon wegen der Unfreundlichkeit vieler Grenzer berüchtigte Flughafen John F. Kennedy fiel im Vergleich zu 2017 sogar um vier Plätze auf 74.

Als bester Airport Afrikas wurde Kapstadt in Südafrika (Platz 22) gewählt, in Lateinamerika gewann Lima in Peru (47), in Australien und Ozeanien Brisbane (18) im australischen Bundesstaat Queensland. Schlusslicht auf Platz 100 wurde der kleine internationale Flughafen von Billund auf der Halbinsel Jütland in Dänemark (3,5 Mio. Passagiere 2018). In der Kleinstadt Billund (rund 6500 Bewohner) ist der Sitz des Spielwarenherstellers Lego sowie ein Legoland-Freizeitpark.

Asien dominierte die Skytrax-Liste auch in Unterkategorien: So gilt Tokios Haneda als sauberster Flughafen, jener von Singapur siegte in der Kategorie Unterhaltungs- und Zeitvertreibmöglichkeiten sowie beim besten Flughafenhotel (Crowne Plaza).

(Bloomberg/WG)