Dürfen Tierdoku-Filmer Pinguinen aus "Todes-Schlucht" helfen?

In sozialen Medien kursiert derzeit ein Vorschau-Video des deutschen TV-Senders "Das Erste" für die Dokumentation "Wilde Dynastien – Kaiser der Antarktis". Die kommende Folge behandelt nicht nur das Leben der watschelnden Vögeln in der Antarktis, sondern auch eine Grundsatzfrage. Dürfen Tierdoku-Filmer in das Leben von Wildtieren eingreifen?

Das Kamerateam filmte sich selbst dabei, wie sie einer Gruppe von Pinguinen aus einer Schlucht heraus helfen und sie damit vom sicheren Tod bewahren. Die Doku-Filmer beobachten die Situation einer Pinguingruppe, die in einer tiefen Schneeschlucht gefangen ist. Nachdem die ersten Pinguine erfrieren, entscheiden sich die Filmemacher eine Rampe zu schaufeln, um den Tieren den Weg aus ihrer Notlage frei zu machen.

Ein ganz anderer Tierfilm hat vor ein paar Monaten für Aufregung gesorgt, das Video erreichte mehrere Millionen Menschen auf Facebook. Mittels Drohne wurde der mehrmals missglückte Aufstieg eines Jungbären auf einen verschneiten Steilhang festgehalten. Kritiker behaupten, der Tierfilmer sei dem Bären zu nahe gekommen und hätte die Situation mit seiner Drohne erst ausgelöst.

In einem Bericht des Magazins "The Atlantic" hatten gleich mehrere Wissenschaftler diesen Verdacht geäußert, denn bei Minute 1:10 erkennt man wie die Drohne näher an den Berg heran fliegt. Die Mutter scheint davon irritiert zu sein. Als sich das Jungtier kurz darauf umdreht, rutscht es ab.

(Red.)