Pilz rottete 90 Amphibienarten aus

Canberra. Sie attackieren die Amphibien dort, wo sie am empfindlichsten sind: An der dünnen, feuchten Haut, durch die diese auch atmen. Sie, das sind Pilze namens Batrachochytrium dendrobatidis und Batrachochytrium salamandrivorans (der Salamanderfressende), sie ernähren sich von dieser Haut und rauben ihr dabei die Fähigkeit, Natrium- und Kaliumionen selektiv durchzulassen.

Batrachochytrium dendrobatidis kannte man seit 1998, B. salamandrivorans seit 2013; der Erstere steht schon seit seiner Entdeckung im Verdacht, schuld am aktuellen weltweiten Amphibiensterben zu sein. Davor nannten Biologen dafür meist die üblichen Verdächtigen wie Zerstörung von Habitaten oder Gifte aus der Landwirtschaft.

Ursprung in Asien

Nun legen Forscher der Australian National University in Canberra in Science (363, S. 1459) eine Bilanz des „katastrophalen und anhaltenden Verlusts an Biodiversität“ vor, die diese Pilze ausgelöst haben. Betroffen seien mindestens 501 Arten von Amphibien. 90 davon seien dadurch bereits in den letzten 50 Jahren ausgestorben, 124 schwer bedroht. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass man gesamt nur ca. 7600 bekannte Arten von Amphibien kennt.

Die Chytridiomykose – so nennen die Forscher die durch die Pilze ausgelöste Krankheit – wütet in über 60 Ländern, am ärgsten unter großen Fröschen in feuchten Klimazonen in Nord- und Südamerika sowie Australien. Doch beide Pilze kommen wohl aus Asien, dafür spricht, dass es dort Amphibienarten gibt, die bereits Resistenzen gegen Batrachochytrium entwickelt haben. Solche Arten helfen dem Pilz, in einem Ökosystem zu bleiben, sagt Canberra-Forscher Ben Scheele: „Einerseits ist es ein Glück, dass manche Arten resistent sind; andererseits wirken diese Arten als ein Reservoir für den Pilz.“

Dass sich die Pilze so effizient über den Globus ausbreiten konnten, liegt an ihrer Vielseitigkeit – sie sind Generalisten, infizieren viele Arten – und daran, dass sie gut über Wasser übertragbar sind. Geholfen haben ihnen freilich menschliche Aktivitäten, sagt Scheele: „Die Menschen bewegen Pflanzen und Tiere mit zunehmender Geschwindigkeit um die Welt und bringen damit Krankheitserreger in immer neue Gegenden.“

Um solche Pandemien zu stoppen, brauche man etwa mehr Kontrolle über den Handel mit Tieren. Dabei seien Ratten und Katzen, die – teils unabsichtlich, teils absichtlich – durch Menschen verbreitet werden, in ihrem Potenzial, zur Ausrottung ganzer Arten beizutragen, durchaus mit den Batrachochytrium-Pilzen zu vergleichen, meint Scheele: Die Nagetiere gefährden weltweit etwa 420 Tierarten, die Katzen 430.

Ermutigend ist, dass von 292 überlebenden Amphibienarten, über deren Populationsentwicklung man Daten hat, 60 Zeichen von Erholung zeigen. Es ist freilich stets möglich, dass Pilze durch Mutationen neue Virulenz gewinnen und die Bedrohung wieder steigt.

ZOOLOGIE Amphibien, auch Lurche genannt, bilden eine Klasse der Wirbeltiere (wie Rundmäuler, Fische, Reptilien, Vögel und Säugetiere). Man teilt sie in drei Ordnungen ein: Schwanzlurche (Salamander und Molche), Froschlurche (Frösche, Kröten und Unken) sowie die gliedmaßenlosen Schleichenlurche (Blindwühlen). Mit 6700 Arten (ca. 88 Prozent) sind die Froschlurche die artenreichste Ordnung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)