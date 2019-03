Mozambique: Kampf gegen Cholera

Maputo/Beira/Harare. Nach den Sturmschäden und Überschwemmungen infolge des Zyklons Idai in Mozambique, Zimbabwe und Malawi hat der Kampf gegen die Cholera Vorrang. Allein in der schwer getroffenen Hafenstadt Beira wurden mindestens 140 Fälle der Infektionskrankheit gezählt. Zwar gibt es laut den Gesundheitsbehörden von Mozambique noch keine Toten deswegen, doch werde man „nichts dem Zufall überlassen“ und sicherheitshalber jede Durchfallsymptomatik so behandeln, als sei es Cholera.

Wegen der großflächigen Überschwemmungen sowie des Mangels an sauberem Wasser und Toiletten herrschen im Katastrophengebiet gute Bedingungen für den Erreger (Cholera bedeutet auf Griechisch „Gallenfluss“), das Bakterium Vibrio cholerae. Zwar verlaufen etwa 85 Prozent aller Infektionen damit symptomlos; bricht die Krankheit aber aus, beträgt die Sterblichkeit unbehandelt 20 bis 70 Prozent. Grund sind extremer Durchfall und Erbrechen, wodurch der Körper schnell austrocknet und Nährstoffe verliert.

Choleraepidemien auch in Österreich

Die Cholera hat ihren Ursprung vermutlich in Indien, wo sie zumindest seit der Antike für Epidemien sorgte, und wurde Anfang des 19. Jahrhunderts verschleppt. Die erste Pandemie gab es von 1817 bis 1824, die Ausbreitung geschah über Handelsrouten und speziell britische Kriegsschiffe, es erwischte andere Teile Asiens bis Japan, Ostafrika, Teile Russlands und Europas. Vermutlich starben mehrere Hunderttausend oder mehr als eine Million Menschen.

Mehrfach gab es Cholera auch in Österreich. Wien wurde zuletzt 1873 schwer getroffen, von Juli bis Oktober starben dort gezählte 2983 Menschen daran, in der gesamten Monarchie fast eine halbe Million.

Die bisher letzte große Choleraepidemie in Europa war 1892 in Hamburg (mindestens 8600 Tote). Seit 2017 wütet Cholera im Bürgerkriegsland Jemen, wo bisher mehr als eine Million Menschen erkrankten, aber die Zahl der Toten mit mindestens 2300 relativ klein ist; laut Weltgesundheitsorganisation WHO liegt das daran, dass dieser Bakterienstamm recht „moderat“ ist und Gegenmaßnahmen (Impfungen, Antibiotika, Nährlösungen, Hygiene) gut anschlagen.

Um eine Epidemie in Südostafrika einzubremsen, soll eine Impfkampagne starten. Am Montag dürften 900.000 Dosen einer Schluckimpfung eintreffen, wie die WHO ankündigte. Da diese aber nur etwa drei Monate vor den Keimen schützt, ist vermutlich eine weitere Impfkampagne notwendig.

Informationsteams unterwegs

Die WHO will mit Aufklärungsteams auf den Straßen und Radiospots die Menschen vor Ort informieren, wie man vorbeugen kann. Etwa durch häufiges Händewaschen, das Meiden unreinen Wassers und das Verrichten der Notdurft abseits von Wasserflächen.

Idai war in der Nacht auf 15. März über Mozambique gezogen und sorgte mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h und nach heftigem Regen für Überschwemmungen auch in Zimbabwe und Malawi. Bisher wurden – Choleratote nicht eingerechnet – mindestens 750 Todesopfer gezählt, Hunderte Personen werden vermisst.

Die Caritas International erklärte am Freitag in Freiburg (Deutschland), man werde ein Flugzeug mit 8000 stabilen Plastikplanen als Regenschutz schicken, dazu Nahrungsmittel und Hygieneartikel. (ag./wg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)