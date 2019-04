Funkloch Deutschland

Man holpert mit dem Auto über notdürftig gestopfte Schlaglöcher, bis links und rechts ein paar Häuser auftauchen. Die Szenerie ist ein wenig trostlos, was auch am wolkenverhangenen Himmel an diesem kalten Märztag liegen mag. Jedenfalls stellt man das Auto ab. Blick aufs Handy: „Nicht im Netz registriert.“



Blick nach rechts: Eine ältere Frau zieht den Rechen durch den Vorgarten ihres kleinen Dorfhauses. „Kein Empfang hier“, sagt sie. Aber das ärgert die Frau nicht. Warum sollte es auch? Sie hat kein Handy. Sie zeigt auf einen sanften Hügel. Manchmal, erzählt die Frau, sieht sie Bewohner dort aussteigen, um zu telefonieren: „Dort gibt es Handyempfang.“ Die Frau, die ihre Wollmütze tief ins Gesicht gezogen hat, lebt in Zootzen, einem kleinen Ortsteil von Fürstenberg im ostdeutschen Bundesland Brandenburg, nur eine Zugstunde von Berlin entfernt. Es gibt viele kleine Zootzen in Deutschland. Also Gegenden mit Funklöchern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)