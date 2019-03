Sieben Tote bei Explosion in Elektronikfabrik in China

Bei einer Explosion in einer Elektronikfabrik im Osten Chinas sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere Menschen wurden nach Behördenangaben bei dem Unglück in Kunshan in der Provinz Jiangsu am Sonntag verletzt. Ausgelöst wurde die Explosion demnach durch einen in Brand geratenen Container für Metallabfälle. Die Unglücksursache sei noch offen.

Erst vor einer Woche waren bei einer Explosion in derselben Provinz 78 Menschen ums Leben gekommen und hunderte weitere verletzt worden. Es handelte sich um einen der schlimmsten Industrieunfälle in China in jüngerer Zeit.

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunglücken. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten.

(APA/AFP)