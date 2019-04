Wirbelsturm reißt Hüpfburg mit: Zwei Kinder sterben in China

Tödliches Ende eines Besuchs in einem chinesischen Vergnügungspark: Nach Angaben der örtlichen Behörden vom Montag riss ein Wirbelsturm am Sonntagnachmittag Ortszeit eine riesige Hüpfburg aus der Verankerung, dabei kamen zwei Kinder ums Leben, 18 weitere wurden verletzt, eines davon schwer.



Aufnahmen des staatlichen Fernsehsenders CGTN, die auf Twitter veröffentlicht wurden, zeigen, wie der Sturm die wuchtige Hüpfburg mehrere Dutzend Meter über den Freizeitpark weht. Besucher versuchen, sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Der tragische Vorfall ereignete sich in der Stadt Tianmiao in der zentralchinesischen Provinz Henan.

(APA/AFP)