Illusions-Kunstwerk rund um die Louvre-Pyramide hielt nur kurz

Am Samstag war sie für kurze Zeit noch in ihrer ganzen Schönheit zu sehen: Die optische Illusion rund um die berühmte Pyramide des Louvre in Paris zeigte aus einem bestimmten Blickwinkel eine Art Krater, aus dem eine deutlich größere Pyramide herausragt, als hätte man die Fundamente freigelegt. 400 Freiwillige hatten unter der Führung des Künstlers JR an dem fragilen Kunstwerk fünf Tage lang gearbeitet. Doch schon am Sonntag gab es im 17.000 Quadratmeter großen Streetart-Werk.

"Das Geheimnis der großen Pyramide" heißt die monumentale Montage, die die Fundamente offen legen soll, auf denen die am 29. März 1989 eingeweihte Pyramide steht. Dabei soll es sich um die größte Foto-Collage des Franzosen handeln.

Die Collage ist in ihrer Gesamtheit nur von oben zu sehen und soll ab war auch auf Leinwände projiziert worden. Die Installation zum 30. Geburtstag der Pyramide hielt der Belastung der zahlreichen Besucher und der Sonneneinstrahlung nicht stand. Und schließlich wurden die Besucher auch aktiv ermuntert, einen Teil der Collage zu entfernen und mitzunehmen.

Die vielen Besucher und die Sonneneinstrahlung setzten dem Bild rasch zu. – REUTERS

Der Künstler, hinter dessen Initialen sich der bürgerliche Name Jean Rene verbirgt, sah die Vergänglichkeit seiner Kunst gelassener als zahlreiche Kommentierende auf Sozialen Medien. "Die Bilder, wie das Leben, sind flüchtig. Einmal festgeklebt lebt das Kunstwerk ein eigenes Leben. Die Sonne trocknet den Klebstoff und jeder Schritt reißt Stückte aus dem fragilen Papier. Der Prozess dreht sich ganz um die Partizipation der Freiwilligen, Besucher und Souvenirjäger", schrieb JR auf Twitter.

Er hatte sein Werk der letzte Woche verstorbenen Regisseurin Agnes Varda gewidmet. "Ich habe etwas gemacht, das man vom Himmel aus sehen kann". Varda habe Menschen und Illusionen gemocht, sagte JR.

Die kleineren Pyramiden waren Teil der Installation. – APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ

