Berlin. Ein kurzes Gedankenspiel: Es ist Werktag in Wien und der öffentliche Verkehr steht still. Nichts fährt, wo „Wiener Linien“ draufsteht – also keine Straßenbahn, keine U-Bahn, kein Bus. Nur die Schnellbahnen und Busse anderer Betreiber rollen durch die Stadt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2019)