Ein Frauenparkplatz beschäftigt Deutschland

Berlin. Ein öffentlicher Parkplatz im bayrischen Eichstätt hat heuer deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar wegen eines blaues Schilds mit der Aufschrift „Nur für Frauen“. Ein Mann klagte gegen diese Frauenparkplätze, weil er dadurch Männer, aber auch Frauen diskriminiert sah.

Man einigte sich. Die Schilder wurden ersetzt, sie sollten nun empfehlenden Charakter haben, weil die Verkehrsordnung keine öffentlichen Parkplätze nur für Frauen zulässt. Deshalb gibt es jetzt neue pinkfarbene Schilder, auf denen sich ein „P“ für Parkplatz sowie der Zusatz „Frauen“ und „Bitte freihalten“ findet. Auslöser für die Schaffung der Frauenparkplätze an einer gut ausgeleuchteten Stelle ist eine Vergewaltigung im Ort gewesen.

Andernorts in Deutschland wirkt die Kölner Silvesternacht 2016 nach, in der es zu Hunderten Übergriffen, darunter mehreren angezeigten Vergewaltigungen, gekommen ist. Bei der Berliner Silvesterparty 2018 vor dem Wahrzeichen der Stadt, dem Brandenburger Tor, probierte man sogenannte Schutzzonen für Frauen aus. Es handelte sich bei den „Women's Safety Areas“ um eine Anlaufstelle für jene, die in der Nacht Opfer sexueller Übergriffe wurden. 2019 wurde das Konzept wieder verworfen, das es so ähnlich aber schon länger beim Münchner Oktoberfest gibt.

In Gießen, Hessen, lässt man indes Schutzzonen vor einer Arztpraxis prüfen. Hintergrund sind hier Mahnwachen von Abtreibungsgegnern, die Frauen verunsichern würden. (strei/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2019)