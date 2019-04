Papst: „Chance für Reform von epochaler Tragweite“

Wien. Das Aufdecken der Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche könnte „tatsächlich eine Chance für eine Reform von epochaler Tragweite sein“. Für die Kirche könne es zu einem neuen Pfingsten kommen, einer Phase der Reinigung und des Wandels, „die ihr neue Jugendlichkeit verleihen“ und sie „vom Übel des Klerikalismus“ befreien.

So formuliert Papst Franziskus in einem am Dienstag vorgestellten 60 Seiten umfassenden Dokument, das sich besonders an Jugendliche wendet. Titel: „Christus vivit“, „Christus lebt“. Das Schreiben soll die im Oktober des Vorjahres im Vatikan abgehaltene Jugendsynode zusammenfassen. Darin heißt es weiter: „Bitten wir den Herrn, er möge die Kirche von denen befreien, die die Kirche alt machen, sie auf die Vergangenheit festnageln, bremsen und unbeweglich machen wollen.“

Dank spricht der Papst jenen aus, die den Mut gehabt hätten, Missbrauch anzuprangern. Er geht davon aus, dass die Maßnahmen, sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche zu verhindern und zu bekämpfen, unumkehrbar sind.

Gegen Migrantenhetze

Gleichzeitig mahnt der Papst erneut vor populistischer Hetze gegen Migranten. Wörtlich schreibt er: „Ich bitte die Jugendlichen, nicht auf diejenigen hereinzufallen, die versuchen gegen junge Migranten zu hetzen, indem sie so beschrieben werden, als seien sie gefährlich und als hätten sie nicht gleich unveräußerliche Würde wie jeder Mensch.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)