Zu viel Fleisch, das nationale Laster

Wien. Was ist schlecht für die Gesundheit? Rauchen, zu viel Alkohol, hoher Blutdruck – das fällt den meisten spontan als Antwort ein. Tatsächlich aber ist der weltweit größte Risikofaktor die falsche Ernährung. Vom einen zu viel, vom anderen zu wenig: Das verursacht mehr als jeden fünften Todesfall unter Erwachsenen – vor allem durch Herzerkrankungen, aber auch bestimmte Krebsarten und Diabetes. Vermutet haben das die Mediziner schon lang, aber umfassend nachgewiesen wurde es erst jetzt: durch die bisher größte Studie zum Thema, an der 130 Forscher weltweit mitgewirkt haben und die soeben in der britischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht wurde.

Sie zeigt aber auch: Es hat sich vieles verbessert. Zwar ist die absolute Zahl an Todesfällen durch falsche Ernährung seit 1990 gestiegen, aber das liegt an der wachsenden Weltbevölkerung und dem höheren Anteil von Alten. Um diese Faktoren bereinigt, ist sie um fast ein Drittel gesunken – ein gewaltiger Erfolg. Aber er rührt nicht daher, dass sich die Menschen heute gesünder ernährten als vor drei Jahrzehnten. Zu verdanken ist er vielmehr dem medizinischen Fortschritt und der besseren Gesundheitsversorgung. Sie ließen die generelle Sterblichkeitsrate sinken. Der Anteil des Risikofaktors falsche Ernährung ist hingegen stabil geblieben (die Statistik klammert übrigens generelle Unterernährung und Fettleibigkeit aus).

Fördern statt verbieten

Was aber läuft am meisten schief bei der Ernährung? Weniger Fett, Zucker und Salz: Dieses Ziel stand weltweit im Fokus der Gesundheitspolitik der vergangenen 20 Jahre. Die Autoren dieser Überblicksstudie unter Leitung eines Instituts der Uni von Washington bestätigen das Urteil für das Salz, setzen aber sonst den Akzent anders: Am meisten wäre geholfen, wenn die Menschen mehr Obst, Gemüse, Nüsse, Vollkornprodukte und Omega-Drei-Fettsäuren (in Pflanzenölen und Meeresfischen) essen würden. Für die Gesundheitspolitik könnte das bedeuten: weniger warnen oder verbieten und stattdessen mehr Appetit auf solche Lebensmittel machen, von denen wir nicht genug zu uns nehmen. Für Liberale wäre das auch in weltanschaulicher Hinsicht ein deutlich schmackhafterer Ansatz.

Die beste Nachricht für Österreich: Das Land hat auch seine Position im Ranking seit 1990 deutlich verbessert, von Rang 42 auf Rang 30 (von 195 Ländern). Aber im Vergleich zu anderen alten EU-Staaten liegt es damit zu weit hinten. Die Anhänger der mediterranen Küche können sich bestätigt fühlen: Mit Israel, Frankreich und Spanien belegen Länder am Mittelmeer die ersten drei Plätze. Aber auch die Schweizer und die Niederländer schaffen es in die Top Ten der Staaten mit der gesündesten Ernährung.

Osteuropa hinkt nach

Auffallend ist der für ein hoch entwickeltes Land miserable Platz der USA (43) und die massiven Mängel, die es offenbar im Ernährungsbewusstsein der Osteuropäer gibt. Weltweit am schlechtesten liegt Usbekistan, wo 44 Prozent der Bevölkerung an den Folgen von falscher Ernährung sterben.

Noch aufschlussreicher ist freilich die Position Österreichs bei den Todesfällen durch Über- oder Unterkonsum von einzelnen Gruppen von Nahrungsmitteln. Fast niemand übertreibt es so stark mit dem Verzehr von rotem Fleisch (Gebratenes oder Rohes von Rind und Schwein) wie die Österreicher. Dahinter kommen nur noch die Grönländer mit ihrem Walfleisch und die Argentinier mit ihren Steaks. Auch von Wurst und Schinken essen wir viel zu viel.

Aber die Folgen, gemessen an der Zahl der dadurch indirekt verursachten Todesfälle, sind im Vergleich zu anderen Ernährungssünden gering. Genau umgekehrt ist es bei Früchten oder Vollkornprodukten: Im Vergleich zu anderen Ländern nehmen wir davon löblich viel zu uns, was vor allem den heimischen Äpfeln und dem hierzulande so beliebten Schwarzbrot zu verdanken ist. Aber es ist dennoch zu wenig – und dieser Mangel verursacht indirekt ungleich mehr Todesfälle als unsere heftige Liebe zu Schnitzel und Wurst.[PCLDC]

