Österreichischer Honorarkonsul nach Hochhausbrand in Dhaka festgenommen

Nach dem Brand eines Hochhauses in der Stadt Dhaka in Bangladesch, bei dem am vergangenen Donnerstag nach offiziellen Angaben mindestens 25 Personen ums Leben gekommen und mehr als 50 verletzt worden sind, ist der österreichische Honorarkonsul in Dhaka festgenommen worden. Das Außenministerium bestätigte der APA am Mittwochabend eine entsprechende Meldung des "Kurier" (Online-Ausgabe).

Die Festnahme war bereits am Samstag erfolgt, berichtete die lokale Internet-Zeitung "bdnews.24.com". Tasvir Ul Islam, Missionschef des österreichischen Honorarkonsulats in Dhaka, sei Mitbesitzer des 22-stöckigen Bürogebäudes, in dem das verheerende Feuer ausbrach hieß es. Er wird von den Strafverfolgungsbehörden offenbar für die Katastrophe mitverantwortlich gemacht. Behördenangaben zufolge sollen in dem Hochhaus Brandschutzvorrichtungen und Fluchtmöglichkeiten gefehlt haben und illegal mehrere Stockwerke auf den FR Tower draufgesetzt worden sein.

Österreichisches Honorarkonsulat übersiedelt

Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Holzmann, erklärte im Gespräch mit der APA, Tasvir Ul Islam sei nicht Mitbesitzer des Hochhauses: "Er hat Teile des Gebäudes - nämlich die Stockwerke 20 bis 22 - käuflich erworben und als Büros genutzt." Mit der Errichtung des FR Tower dürfte der Unternehmer aber nicht befasst gewesen sein. Neben den Honorarkonsul wurde auch der Eigentümer der Liegenschaft festgenommen.

Im FR Tower war auch das österreichische Honorarkonsulat untergebracht. Dieses war vom Feuer nicht unmittelbar betroffen, Mitarbeiter kamen nicht zu Schaden. Das Feuer war im achten Stock ausgebrochen und hatte sich bis zur zehnten Etage erstreckt, ehe die Flammen eingedämmt werden konnten. Mittlerweile wurde das Honorarkonsulat an eine nahe gelegene Adresse übersiedelt. "Der Betrieb ist gesichert", betonte Holzmann.

Die Festnahme des Unternehmers könnte politische Hintergründe haben. Tasvir Ul Islam gehörte dem Kabinett von Ziaur Rahman an, dem sechsten Präsidenten Bangladeshs und dem Gründer der religiös-konservativen Bangladesh Nationalist Party (BNP). Zuletzt hatte er erfolglos für die BNP um einen Sitz im Parlament kandidiert.

