Expedition in Brasilien knüpft Kontakt zu isoliertem Volk

Im brasilianischen Amazonasgebiet hat eine Expedition zu bisher isoliert lebenden Mitgliedern eines Stammes zu ersten Kontakten geführt. Insgesamt seien 34 Angehörige des Volkes Korubo im indigenen Schutzgebiet Vale do Javari im Staat Amazonas an der Grenze zu Peru angetroffen worden, teilte die für den Schutz indigener Völker zuständige staatliche Behörde Fundacao Nacional do Índio (Funai) mit.

Ein Ziel der Expedition war demnach, neue Konflikte zwischen den Korubo und dem ebenfalls in dem Gebiet lebenden Volk der Matis zu verhindern. Zudem ging es darum, einige Mitglieder der Korubo, die während des Konflikts der beiden Gruppen mit mehreren Toten 2014 geflohen waren, wieder zu ihren Familien zurückzubringen. Auch dies sei gelungen, hieß es.

Expedition galt als hochriskant

Funai reagierte mit der Expedition eigenen Angaben zufolge auf Bitten von Korubo-Angehörigen, die sich von den Matis bedroht gefühlt hätten. Fotos auf der Facebook-Seite von Funai zeigten einige der nun kontaktierten Korubo an der Seite von Expeditionsleiter Bruno Pereira. Die gut 30 Mann starke Expedition, darunter mehrere Indigene der Korubo und anderer Stämme, war am 3. März gestartet. Sie hatte als hochriskant gegolten, da nicht klar war, wie die isoliert lebenden Indigenen reagieren würden.

Am 19. März seien dann die ersten zwei Korubo ohne bisherigen Kontakt zur Außenwelt bei der Jagd angetroffen worden. "Das war ein sehr emotionales Erlebnis", sagte Expeditionsleiter Pereira. "Es stellte sich heraus, dass die beiden Brüder eines Expeditionsmitglieds waren. Sie hatten sich seit 2015 nicht mehr gesehen und gedacht, der Bruder sei tot."

Die Expedition war die erste unter der Regierung des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro, aber bereits seit mehr als drei Jahren geplant. Bolsonaro will die wirtschaftliche Nutzung des Amazonasbeckens weiter vorantreiben.

