Wilderer von Elefant zertrampelt und von Löwen gefressen

Die Natur hat sich gewehrt - Wildtiere im Kruger Nationalpark in Südafrika haben einen mutmaßlichen Nashorn-Wilderer an seinem Vorhaben gehindert. Letzte Woche ist der Mann von einem Elefanten getötet und anschließend von Löwen gefressen worden.

Ranger die im Nationalpark unterwegs waren, fanden nur noch einen Schädel und eine Hose, die dem Mann zugeordnet wurde. Die Behörden in Südafrika gaben bekannt, dass vier Komplizen des Wilderers festgenommen wurden. Die Männer erzählten von einer Elefanten-Attacke zu der es bei der Suche nach Nashörnern gekommen sei. Die Familie des Mannes hätte vergeblich versucht, den attackierten Mann im Busch zu finden.

"Es ist nicht klug, den Kruger-Nationalpark illegal und zu Fuß zu betreten. Es birgt viele Gefahren und dieser Vorfall ist ein Beweis dafür,“ sagte Glenn Phillips, der Chef des Kruger-Nationalparks und richtete den Angehörigen sein Beileid aus.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized.