Mehr als fünf Meter langer Python in Florida gefangen und getötet

Einen mehr als fünf Meter langen Python haben Forscher im US-Bundesstaat Florida gefangen. Die 5,20 Meter lange und 64 Kilogramm schwere Schlange sei eine der größten, die jemals im Süden Floridas gefunden worden sei, erklärte das Naturreservat Big Cypress. Das Schlangenweibchen ist demnach groß genug, um einen Hirsch zu verschlingen - Knochen und Geweih sind für die Verdauungssäfte der Würgeschlangen kein Problem.

Die Forscher spürten die Schlange mit einer ungewöhnlichen Methode auf: Sie statteten männliche Pythons mit Peilsendern aus und verfolgten sie zu brütenden Schlangenweibchen, die sie dann einschläfern. Auch die Eier werden zerstört. Das gefangene Python-Weibchen trug 73 sich noch entwickelnde Eier in sich.

Gefahr für einheimische Säugetiere

Pythons sind eine invasive Tierart und wurden in den 1980er Jahren erstmals im Süden Floridas gesichtet - vermutlich zu groß gewordene Haustiere überforderte Besitzer. Nach Hurrikan Andrew im Jahr 1992 sollen Pythons in freier Wildbahn einen Schub bekommen haben. Der Hurrikan der stärksten Kategorie erfasste auch eine Zuchtstation. Tausende Exemplare exotischer Arten sollen damals entkommen sein.

Die Tigerpythons (auf Englisch „Burmese Python") gehören zu den weltweit größten Schlangenarten. In Florida hat die Würgeschlange dieser Größe keine natürlichen Feinde. Schätzungen zufolge leben im Süden Floridas inzwischen 30.000 bis 300.000 dieser Schlagen. Sie stellen eine große Bedrohung für einheimische Tierarten dar.

Die Behörden suchen deswegen nach Wegen, gegen die Pythons vorzugehen - bisher aber ohne durchschlagenden Erfolg. Die Forscher, die das Riesenexemplar in Big Cypress entdeckten, sammeln Daten, um neue Methoden zum Aufspüren und Fangen der Schlangen in der Region zu entwickeln. Jedes Jahr werden in der Everglades-Region auch Preisgelder oder Wettbewerbe für getötete Pythons ausgerufen.

(APA/AFP/klepa)