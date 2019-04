Suche nach Wrack von Tarnkappenjet im Meer vor Japan

Im Pazifik vor der nordjapanischen Küste hat sich am Dienstag (Ortszeit) ein Flugzeugabsturz ereignet, der in sicherheitspolitischer und militärischer Hinsicht heikel sein könnte: Ein japanisches Tarnkappen-Mehrzweckkampflugzeug vom US-Typ Lockheed-Martin F-35A „Lightning II" flog am Abend in rund 135 Kilometern Entfernung östlich der Küstenstadt Misawa im Norden der Hauptinsel Honshū, als der Kontakt abriss.

Eine Suchaktion von Marine und Luftwaffe Japans sowie US-Einheiten hatte Stunden später Erfolg: Die „Selbstverteidigungskräfte" bestätigten in der Nacht auf Mittwoch, dass Teile im Meer gefunden worden seien. Der Pilot werde vermisst. Die Masse des Flugzeugkörpers liege wohl am Meeresgrund, der an dieser Stelle bis zu 1500 Meter tief ist - das mache dessen Bergung inklusive jene der Flugschreiber schwierig, hieß es.

Für den supermodernen Kampfjet-Typ, der erst seit 2015, beginnend in den USA, in Dienst gestellt wird, ist es der zweite Unfall dieser Art. Die erste dieser auch „Joint Strike Fighter" genannten Maschinen, die in drei Varianten für land- und seegestützte Einsätze und bisher elf Staaten gebaut werden, verunglückte vorigen Sepember: Da stürzte eine F-35B des U.S. Marine Corps in South Carolina ab, der Pilot konnte aussteigen.

Die erste in Japan gebaute F-35

Laut japanischen Angaben war die landgestützte F-35A (Seriennummer 79-8705) die erste von bisher 13, die in Japan bei Mitsubishi in Nagoya endmontiert worden sind. Sie war eine von vier, die bei gutem Wetter von Misawa aufstiegen: Der Pilot berichtete kurz darauf von Problemen, bevor der Kontakt schnell abriss.

Er gehörte zur 302. Staffel, stationiert in Misawa, welche seit März als erste Formation Japans mit F-35 ausgerüstet ist. Die Maschine hatte erst 280 Flugstunden und stellte einen Wert von umgerechnet aktuell rund 112 Millionen Euro dar, um einiges teurer als direkt aus den USA importierte F-35. Der Pilot ist mit mehr als 3200 Flugstunden überaus erfahren, hatte aber erst etwa 60 auf der Lightning II angesammelt.

Genau diese F-35 ist ins Meer gestürzt; hier beim Roll-out im Juni 2017 bei Mitsubishi in Nagoya. – Kyodo/JSDF

In Luftfahrtkreisen sorgt der Unfall für Debatten, wonach ein Wrack so eines top-modernen Jets, das schwer zugänglich in 1500 Metern Tiefe und mit etwa 135 Kilometern vor der Küste klar außerhalb der eigentlichen Hoheitsgewässer (Küstenmeer, Anschlußzone) liegt, „eine der größten Unterwasserspionage und -Gegenspionageoperationen seit dem Kalten Krieg auslösen" könnte. Konkret könnten Russen und Chinesen versucht sein, sich etwa mit U-Booten zu nähern und sich die Sache näher anzuschaun.

Ungünstig für den Hersteller

Der Unfall kommt für Lockheed-Martin ungünstig, weil die Firma aktuell in mehreren Ländern versucht, F-35 zu verkaufen, etwa in Finnland und der Schweiz, wo man sich mit dem Eurofighter „Typhoon" und der F/A-18E/F „Super Hornet" von Boeing matcht. Als potentielle Kunden galten zuletzt unter anderen auch Spanien und Polen. Die Joint Strike Fighters werden von den USA im Verbund mit anderen Staaten gebaut und finanziert und fliegen bisher unter anderem in noch kleinen Stückzahlen schon in Australien, Großbritannien, Italien und Norwegen. Den ersten Kampfeinsatz flogen israelische F-35 im Frühjahr 2018 über Syrien.

Das Bauprogramm erhielt wegen seiner Größe und internationalen Partizipation medial und politisch unüblich viel Aufmerksamkeit; in technischer Hinsicht wird oft Kritik an der angeblich mäßigen Wendigkeit geäußert, der relativ geringen internen Waffenzuladung, der Verarbeitung, der hochkomplexen Software, den hohen Kosten und dem Verzicht auf ein zweites Triebwerk. Zudem sei die F-35 kein wirklich guter Ersatz für Erdkampfschlachtflieger, namentlich die A-10 „Thunderbolt II".

Japan hatte seine Order erst im Dezember von anfänglich 42 auf 147 Stück massiv erhöht, worunter etwa 40 der Version F-35B sind. Die verfügen über Senkrecht- bzw. Kurzstart-und-Lande-Eigenschaften und sind für die zwei Hubschrauberträger der Izumo-Klasse vorgesehen, womit diese faktisch zu Flugzeugträgern werden - die ersten japanischen Flugzeugträger seit dem Zweiten Weltkrieg.

(WG)