Organe auf der falschen Seite: Frau wurde trotzdem 99

Die US-Amerikanerin Rose Marie Bentley wurde 99 Jahre alt - obwohl viele ihrer Organe auf der falschen Seite ihres Körpers lagen. Erst nach ihrem Tod entdeckten Mediziner das volle Ausmaß dieser Besonderheit, weil die alte Dame ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hatte, wie die US-amerikanische Oregon Health & Science Universität (OHSU) mitteilte.

"Ich wusste, dass etwas los war. Aber wir haben eine Weile gebraucht, um herauszufinden, wie sie aufgebaut war", erinnert sich der Anatomie-Dozent Cam Walker, der im Frühjahr 2018 zusammen mit seinen Studenten Bentleys Körper seziert und dabei erst die Besonderheit entdeckte. „Die Blutgefäße rund ums Herzen lagen anders", erzählt Walker, aber am Herzen selbst wurden keine Defekte entdeckt. Erst als sich die Studenten dem Bauchraum widmeten, bemerkten sie den ungewöhnlichen Körperaufbau, der in Fachkreisen als Situs inversus mit Lävokardie bekannt. Ihre Leber, ihr Magen und andere innere Organe lagen auf der linken statt auf der rechten Seite des Körpers. Ihr Herz schlug aber - wie auch bei den meisten Menschen - auf der linken Seite ihrer Brust. Die Organlage bei Situs inversus mit Lävokardie. – Lynn Kitagawa/OHSU

Nach Angaben der OHSU tritt ein solcher Fall nur bei einem von 22.000 Neugeborenen auf. Viele Betroffene leiden an lebensbedrohlichen Herzkrankheiten oder anderen Anomalien. Die Mediziner gehen davon aus, dass Bentley die älteste bekannte Person mit dieser speziellen Organlage gewesen sein könnte. Nur eine von 50 Millionen Menschen erreicht überhaupt das Erwachsenenalter heißt es in der Präsentation des Uni-Teams.

"Meine Mutter würde das total cool finden"

Dabei habe Bentley möglicherweise selbst gar nichts von ihrer Besonderheit gewusst, sagten ihre Angehörigen laut OHSU. Ihr seien im Laufe des Lebens drei Organe entfernt worden: Blinddarm, Gallenblase und Gebärmutter. Aber nur der Chirurg, der einst ihren Blinddarm entnommen habe, habe dessen ungewöhnliche Lage schriftlich festgehalten.

Bentleys Tochter Louise Allee glaubt, dass sich ihre Mutter über die große Aufmerksamkeit nach ihrem Tod gefreut hätte. "Meine Mutter würde das total cool finden", sagte Allee. "Zu wissen, dass sie anders war und überlebt hat, würde ihr ein breites Lächeln auf das Gesicht zaubern", sagte Allee.

Generell sei kein Körper gleich dem anderen. Dale Ritter von der Alpert Medical School in Rhode Island erzählt „livescience.com", das Insistut erhalte jedes Jahr etwa 55 Kadaver. „Und einer aus zehn wird signifikante Abweichungen davon zeigen, was als typische Anatomie angesehen wird". Der Fall von Bentley sei eine Erinnerung an alle Medizin-Studenten, dass jeder Patient einzigartig ist und auch individuell betrachtet werden muss.

Rose Marie Bentley auf einem Bild in hohem Alter. – Familie Bentley

>> Der Artikel auf der OHSU-Universitäts-Homepage

(APA/dpa)