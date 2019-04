Vier Bienen nisten sich in Auge einer Taiwanerin ein

Damit hätte die junge Taiwanerin wohl nicht gerechnet, als sie wegen eines geschwollenen Auges das Krankenhaus besuchte: Eine Ärztin fand vier Bienen unter dem Augenlid der 29-Jährigen. Die Schmalbienen, die zwischen drei und elf Millimeter groß werden können, tranken die Tränenflüssigkeit der Frau.

Die Tierchen waren in das Auge der Taiwanerin gelangt, als sie am Grab der Familie Unkraut zupfte. Die Frau nahm an, dass ihr bei einem Windstoß Erde ins Auge gelangt war. Als der Augenbereich selbst nach dem Auswaschen mit Wasser anschwoll, besuchte sie am nächsten Tag das Krankenhaus.

Die behandelnde Ärztin war „schockiert", als sie bei der Untersuchung unter dem Mikroskop kleine Insektenbeinchen entdeckte. Der Medizinerin gelang es, alle Tiere lebendig aus dem Auge zu ziehen. Ihre Patientin habe Glück gehabt: Hätte sie sich am Auge gerieben, hätten sich die Bienen vielleicht bedroht gefühlt und Gift in den Augapfel gespritzt. Die junge Frau hätte erblinden können.

Normalerweise attackieren Schmalbienen Menschen nicht, doch werden sie von Schweiß angezogen. In einer Studie wurde nachgewiesen, dass sie sich ab und an auf die Unterlider von Menschen setzen, um dort Tränen zu trinken.

(red.)