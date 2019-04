Israel an der Schwelle zur Mondmacht

Tel Aviv. Israel stand in der Nacht auf Freitag an der Schwelle, zum erst vierten Land zu werden, das eine Sonde auf den Mond brachte. Der kleine Apparat namens Beresheet („Genesis“, „am Anfang“) sollte zwischen etwa 21 Uhr und ein Uhr früh auf der erdzugewandten Seite im Mare Serenitatis landen, dem Meer der Heiterkeit etwas nördlich des Äquators. Damit würde das kleine Land in dieser Hinsicht den USA, Russland und China folgen.

Beresheet (Masse beim Start etwa 600 Kilogramm) war am 22. Februar von Cape Canaveral in Florida gestartet, auf einer Falcon-9-Rakete von SpaceX des Unternehmers Elon Musk (Tesla). Es ist die erste private Mondmission, sie wird von SpaceIL finanziert und durchgeführt, einer Gruppe israelischer Raumfahrtfans um den Software-Unternehmer und Milliardär Morris Kahn. Die Kosten werden mit 100 Millionen Dollar angegeben.

Gebaut wurde Beresheet, die einem Tisch mit vier Beinen von eineinhalb Metern Höhe ähnelt, allerdings vom Staatskonzern Israel Aerospace Industries. An Bord sind unter anderem ein Magnetfeldmessgerät, eine israelische Fahne, eine Kamera sowie Datenträger, die von Kindern gemalte Bilder, Erinnerungen eines Holocaust-Überlebenden, eine hebräische Bibel und anderes enthalten.

Partys im ganzen Land

Vielerorts in Israel fanden angesichts des für das Land pionierhaften Ereignisses „Mondlandepartys“ statt. Eine Nachfolgemission ist allerdings nicht geplant, Beresheet soll mangels Klimaanlage wohl nach etwa zwei Tagen den Geist aufgeben. Noch im Frühjahr dürfte Indien ebenfalls eine erste Sonde auf den Nachbarhimmelskörper der Erde bringen; die USA haben zuletzt eine neue bemannte Landung binnen fünf Jahren angekündigt. (wg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2019)