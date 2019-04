Frau starb nach Säure-Angriff in der Slowakei

Ein unbekannter Täter hat in der Slowakei einer Spaziergängerin Säure ins Gesicht geschüttet und sie damit tödlich verletzt.

Wie die Polizei auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, hatte die 39-Jährige in der Stadt Nové Zámky im Südwesten des Landes nahe Nitra am Freitagmorgen ihren Hund ausgeführt, als der Täter auf sie zusprang. Das Opfer konnte noch per Handy den Notruf wählen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort starb sie wenig später an den schweren Verätzungen im Gesicht und in den Atemwegen erlitten hatte.

Die Hintergründe der Tat und DEtails zur Person des Opfers waren am Freitag noch unklar.

