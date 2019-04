Notre Dame in Paris stürzt ein

In der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Auf TV-Bildern war eine große Rauchsäule über dem Pariser Wahrzeichen zu sehen. Die Polizei gab zunächst keine Informationen bekannt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.

Die Feuerwehr teilte mit, zahlreiche Feuerwehrleute seien im Einsatz. "Ein schreckliches Feuer wütet in der Kathedrale Notre-Dame in Paris", teilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf Twitter mit. Ihr Sprecher erklärte, das Gelände sei geräumt worden. Die Polizei bittet via Twitter, die Gegend zu meiden und den Platz für Einsatzfahrzeuge frei zu machen.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort, aber der Sprecher der Notre Dame André Finot erklärte gegenüber der französischen Zeitung „Le Monde", dass der gesamte Rahmen des Dachstuhls in Flammen stehe. Die Turmspitze ist den Bildern zufolge bereits eingestürzt, auch das Dach ist bereits zur Gänze eingestürzt. „Alles brennt", führt er weiter aus. Der Rahmen, der zum Teil aus dem 13. Jahrhundert noch erhalten war, werde dieses Feuer nicht überstehen, fügte er hinzu. „Wir müssen sehen, ob das Gewölbe die Kathedrale schützt.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat indes aufgrund des „furchtbaren Feuers“ seine geplante Rede an die Nation abgesagt und machte sich auf den Weg zur Kathedrale.

"Notre-Dame est Notre-Dam de toute l'Europe (Notre-Dame ist Notre-Dame von ganz Europa)", twitterte Tusk auf Französisch. "Wir sind heute alle mit Paris." US-Präsident Trump sprach von einem "schrecklichen Anblick", man müsse "schnell handeln". "Vielleicht könnten Löschflugzeuge eingesetzt werden, um es (das Feuer) zu löschen."

"Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre Dame zu sehen", teilte die deutsche Regierung mit. "Notre Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden."

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Ile de la Cite. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

