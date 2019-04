Schönborn erinnert an 1945, "als der Stephansdom brannte"

"Es ist schlicht und einfach zum Weinen“, sagte ein sichtlich erschütterter Kardinal Christoph Schönborn am späten Montagabend im ORF. „Notre-Dame brennend - so muss es den Menschen gegangen sein, als am 12. April 1945 der Stephansdom gebrannt hat.“ Er hoffe, dass sich nun alle zusammentun werden, um die gotische Kathedrale, das Wahrzeichen Frankreichs, wieder aufzubauen. Immerhin, so der Kardinal, handle es sich bei dem der Gottesmutter Maria gewidmeten Bau (errichtet von 1163 bis 1345) um das „Herz" der Stadt Paris: „Das Herz ist schwer verletzt.“

Wie für die Österreicher der Stephansdom sei auch Notre-Dame für die Franzosen, und zwar „nicht nur die katholischen“, einfach „das Monument", zog Schönborn sodann einen weiteren Vergleich. Und er erinnerte an die spontane Reaktion des damaligen Wiener Erzbischofs Kardinal Theodor Innitzer, der nach dem Brand des Stephansdoms gesagt hatte: „Na, dann werden wir ihn wieder aufbauen.“ Danach gefragt, ob dem „Steffl“ ein solches Schicksal wie nun der Notre-Dame auch widerfahren könnte, meinte Kardinal Schönborn, dass dieser heute einer unvergleichlich geringeren Feuer-Gefahr ausgesetzt sei. Seit dem Brand von 1945, als der hölzerne Dachstuhl des Stephansdoms abbrannte, ist das Dach des Wiener Wahrzeichens nämlich auf eine Stahlkonstruktion gestützt.

Ein Blick zurück in die Geschichte: Der Stephansdom ist seit 1365 Domkirche, seit 1469/1479 Kathedrale und seit 1723 Metropolitankirche des Erzbischofs von Wien. Wie die Notre-Dame in Paris handelt es sich auch beim Stephansdom um ein gotisches Bauwerk - obgleich noch einige Teile des spätromanischen Vorgängerbaues von 1230/40 bis 1263 erhalten sind.

Wie die Notre-Dame überstand auch der „Steffl“ die Kriegsjahre beinahe unbeschädigt. Erst am 6. April 1945 traf eine Bombe in das Dach des Gebäudes – an jener Stelle, wo 1683 ein türkisches Geschoß eingeschlagen hatte – und durchschlug das Gewölbe des südlichen Seitenschiffes des Langhauses. Auch die Kämpfe im Stadtgebiet überstand der Dom zunächst ohne größere Zerstörungen. Erst zivile Plünderer lösten in der Nacht auf den 12. April 1945 jenen Feuersturm aus, dem auch der gotische Dom zum Opfer fiel.

Feuersturm im Herzen Wiens

Wehrmacht und Rote Armee kämpften am 11. April um den Übergang über den Donaukanal, als gegen Mittag das Gerücht aufkam, SS-Einheiten würden einen Gegenstoß über die Augartenbrücke unternehmen. Teile der sowjetischen Artillerie wurden daraufhin vom Stephansplatz zurückgezogen. Kurze Zeit war dieser zentrale Bereich der Innenstadt ohne jede Kontrolle. Unbekannte hissten auf dem Dom eine weiße Flagge, während zivile Plünderer in die umliegenden Geschäfte eindrangen und offenbar Feuer legten. Diese Brände – etwa am Stock im Eisen-Platz, am Stephansplatz, in der Singerstraße und Kärntner Straße – breiteten sich rasch aus. Der Wind und die gewaltige Sogwirkung der erhitzten Luft bewirkten einen gewaltigen Feuersturm.

Am 12. April brannte das Gebälk des Dachstuhls völlig ab. Die zweitgrößte Glocke des Doms, die zehn Tonnen schwere „Halbpummerin“ im Nordturm, stürzte in die Tiefe. Wenige Stunden darauf, breitete sich das Feuer im Glockenhaus der Pummerin (mit 20.000 Kilogramm schwerste Glocke Österreichs) aus - die gegen 14.30 Uhr fiel und am großen Gewölbering der Turmhalle zerbarst.Erst 1951 sollte die Pummerin zum Teil aus dem alten Material wieder neu entstehen.

Damit war das Schlimmste aber noch nicht überstanden: Kurz nach Mittag sank am 12. April der Dachreiter über dem Hochaltar des Stephansdoms um. Stück um Stück fielen Teile des riesigen Gebildes zusammen, bis letztlich das ganze Dach in sich zusammensackte.

Aus jedem Bundesland eine Spende

Bald nachdem „Brand aus“ gerufen wurde, sollte mit dem Wiederaufbau des Stephansdoms begonnen werden. Aktionen wie die „Dachziegelaktion“ (ein Dachziegel kostete 5 Schilling) oder die Dombaulotterie trugen zum raschen Fortschreiten der Arbeiten bei. Schon in den Jahren 1945 bis 1948 wurde der hintere Teil des Doms als Kirche verwendet, während der Chor wiederhergestellt und 1952 feierlich eröffnet wurde. Zugleich wurde die neue Pummerin – ein Geschenk Oberösterreichs – nach Wien gebracht.

Jedes der neun Bundesländer spendete etwas für den Dom. Daran erinnert eine Gedenktafel im Inneren. Auf ihr steht: „Die dich in dieses Gotteshaus ruft, DIE GLOCKE, spendete das Land Oberösterreich, Das dir den Dom erschließt, DAS TOR, das Land Steiermark, Der deinen Schritt trägt, DEN STEINBODEN, das Land Niederösterreich, In der du betend kniest, DIE BANK, das Land Vorarlberg, Durch die das Himmelslicht quillt, DIE FENSTER, das Land Tirol, Die in friedlicher Helle erstrahlen, DIE KRONLEUCHTER, das Land Kärnten, An der du den Leib des Herrn empfängst, DIE KOMMUNIONBANK, das Burgenland, Vor dem die Seele sich in Andacht neigt, DAS TABERNAKEL, das Land Salzburg, Das die heiligste Stätte des Landes behüte, DAS DACH, spendete im Verein mit vielen hilfreichen Händen die Stadt Wien.“

Das Jahr 1960 markierte schließlich das Ende des Wiederaufbaus, fortan war nur noch von Restaurierungsarbeiten die Rede.

