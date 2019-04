Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Brand in Notre-Dame

Am Dienstag um kurz vor zehn Uhr kam die erlösende Meldung: Der Brand der Kathedrale von Notre-Dame sei nach elf Stunden komplett gelöscht. Am späten Montagabend war das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt in Flammen aufgegangen. Mit bis zu eintausend Grad Celsius wütete das Feuer auf dem Dach des gotischen Meisterwerks.

Die lodernden Flammen über dem 850 Jahre alten Gebäude, dessen Fertigstellung 200 Jahre dauerte, hatte nicht nur in Frankreich, sondern in der ganzen Welt für Entsetzen gesorgt. „Unsere Dame der Tränen", titelte die Zeitung Le Parisien am Dienstagmorgen. „Das Herz in Asche", schrieb die römisch-katholische Tageszeitung „La Croix". „Das Desaster“ stand auf der Titelseite von „Le Figaro".

Doch wie kam es zu dem Brand und wie viel des Gebäudes ist zerstört? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist die Brandursache?

Noch immer ist unklar, was den Brand verursacht hat. Die Ermittlungsbehörden gingen zunächst von einem Unglück aus. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Sie sprach von einer „unbewussten Zerstörung“ durch Feuer. Mögliche Brandstiftung oder einen terroristischen Hintergrund schlossen sie vorerst aus.

Es wird spekuliert, dass das Feuer von dem Baugerüst am Dach der Kathedrale ausgegangen sein könnte. Vor dem Brand fanden Renovierungsarbeiten statt. Noch in der Nacht begannen die Befragungen der Arbeiter auf der Baustelle. Dass sich das Feuer derart rasant ausbreitete, hat mit der Dachkonstruktion von Notre-Dame zu tun: Das Gerüst aus dem 13. Jahrhundert besteht aus 1300 Eichen. Kardinal Christoph Schönborn zog daher Parallelen zum Stephansdom-Brand 1945. Heute ist das Dach des Wiener Wahrzeichens jedoch auf eine Stahlkonstruktion gestützt.

Der Direktor von Notre-Dame, Patrick Chauvet, wies Vorwürfe, es könnte Sicherheitsmängel beim Brandschutz gegeben haben, zurück. Brandaufseher hätten das Dach drei Mal täglich geprüft. Auch auf Schweißgeräte sei verzichtet worden. Möglicherweise war ein anderes technisches Gerät der Auslöser. Genannt werden elektrische Schraubmaschinen.

Wie viel des Gebäudes und welche Kunstschätze sind betroffen?

"Das Schlimmste konnte verhindert werden", sagte Staatschef Emmanuel Macron nach dem Unglück. Denn zwischenzeitlich war befürchtet worden, dass das gesamte Gebäude einstürzen könnte. Zwar sprach der Feuerwehrsprecher in der Nacht von „dramatischen Schäden", doch den rund 400 im Einsatz befindlichen Feuerwehrmännern gelang es, die Grundmauern und die beiden markanten Türme der Kirche zu retten. Auch einen Absturz der tonnenschweren Glocken konnte so verhindert werden.

Denn der Fokus der Löscharbeiten war, die Struktur der beiden Türme zu schützen. Daher näherten sich die Feuerwehrmänner dem Gebäude von der Seite und setzten nicht - so wie US-Präsident Donald Trump es vorgeschlagen hatte - Löschflugzeuge ein. Nachdem der Spitzturm, der sich im Zentrum des Mittelschiffs befand, eingestürzt war, zogen sich die Rettungskräfte aus dem Gebäude zurück und setzten Roboter ein.

Sorge galt außerdem den religiösen und künstlerischen Schätzen im Inneren der Kirche. Den Feuerwehrmännern gelang es unter Lebenseinsatz, einen Großteil der unbezahlbaren Stücke, zu retten. Unter anderem eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche: die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll.

Auch die Tunika, die König Ludwig der 14. getragen haben soll, als er die Krone in die Kathedrale brachte, gehört dazu. Verschont blieb außerdem das Rosenfenster an der nördlichen Fassade des Kirchenschiffs. Der Zustand der Fenster an der südlichen und westlichen Fassade ist unbekannt. Unklar ist auch, wie es um die Orgeln der Kirche steht. Jene an der Westempore ist eine der größten und bekanntesten der Welt und hat fast 8000 Pfeifen.

Was passiert nun? Wie soll der Wiederaufbau funktionieren?

Nach den Schrecken der Nacht blickt Frankreich wieder schnell nach vorne: Präsident Emmanuel Macron sicherte zu, die Kathedrale wieder aufzubauen. Es stehen bereits 310 Millionen Euro bereit. So sagten die zwei bekanntesten französischen Luxusgüterkonzerne, Moet Hennessy - Louis Vuitton und Kering (Gucci, Saint Laurent, Baleciaga), gemeinsam 300 Millionen Euro zu. Auch eine internationale Geberkonferenz ist geplant. Zudem sagten sowohl die UN-Weltkulturorganisation Unesco und die EU-Kommission ihre Unterstützung zu.

Zwar ist die Brandgefahr mittlerweile gebannt, doch das französische Innenministerium warnt weiterhin, dass die Kathedrale einstürzen könnte. Experten und Architekten sollen nun klären, ob die Bausubstanz dem Feuer standgehalten hat und ob die Feuerwehrmänner ihre Arbeit im Inneren der Kirche fortsetzen können. Zur Kontrolle der Bausubstanz soll unter anderem Lasertechnik eingesetzt werden.

Welche Bedeutung hat Notre-Dame für Frankreich?

Die Reaktion der Pariser sprach Bände: Mit Entsetzen beobachteten sie am Montag die brennende Kathedrale im Herzen der Hauptstadt, weinten, sangen und beteten für deren Fortbestand. Denn das Bauwerk hat nicht nur religiöse Strahlkraft. Es ist ein säkulares und kulturelles Symbol für Frankreich und dessen Geschichte. Als „Epizentrum unseres Leben“ bezeichnete Präsident Macron Notre-Dame. Die Brandkatastrophe ist ein weiterer Rückschlag für die von Terroranschlägen und von den schweren sozialen Protesten der „Gelbwesten“ gebeutelte „Grande Nation“.

