Zwei neue Explosionen in Sri Lanka

– Nach der Serie von Explosionen in Hotels und Kirchen am Ostersonntag ist die Zahl der Toten in Sri Lanka auf 185 gestiegen. Mehr als 450 weitere Menschen sind laut Polizeiangaben verletzt worden. Berichten zufolge soll es in einem vierten Hotel in Dehiwala-Mount Lavinia, einem Vorort der Hauptstadt Colombo, eine neue Explosion mit mindestens zwei Todesopfern gegeben haben.

Eine achte Explosion wurde laut Berichten in Orugodawatta gemeldet. Die Regierung in Sri Lanka erließ eine zwölfstündige Ausgangssperre. Sie solle um 18.00 Uhr (Ortszeit; 14.30 Uhr MESZ) in Kraft treten. Auch der Zugang zu sozialen Online-Netzwerken wurde eingeschränkt.

Unter den bisher gemeldeten Opfern seien auch elf Ausländer, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Woher die Ausländer stammten, war zunächst unklar. Bisher gibt es keine Hinweise auf betroffene Österreicher.

Die Lage sei aber weiter unübersichtlich, hieß es am Sonntag aus dem Außenministerium auf Anfrage. Die zuständige Botschaft in Indiens Hauptstadt Neu Delhi sei mit den Behörden in Sri Lanka in Kontakt.

Mindestens 45 Menschen wurden laut einem Polizeivertreter bei den Anschlägen auf drei Luxushotels und eine Kirche in Colombo getötet. Mindestens 67 weitere starben in einer Kirche des nahe von Colombo gelegenen Orts Negombo. 25 weitere wurden in einer Kirche in Batticaloa im Osten des Landes getötet.

Krisensitzung im Ministerium

Nach der Explosion im Shangri-La-Hotel in Colombo – Reuters Innerhalb einer halben Stunde ereigneten sich demnach am Sonntagvormittag (Ortszeit) Explosionen in drei Kirchen in drei verschiedenen Städten sowie in drei Luxushotels in der Hauptstadt Colombo. In den Kirchen fanden zu dem Zeitpunkt Ostergottesdienste statt.

"Ich verurteile die feigen Attentate heute auf unsere Bevölkerung", schrieb Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe auf Twitter. Zehn Tage zuvor hatte Sri Lankas Polizeichef Pujuth Jayasundara vor möglichen Selbstmordanschlägen auf Kirchen und auf das indische Hochkommissariat durch die radikalislamische Gruppe NTJ gewarnt. Er berief sich dabei auf Informationen eines "ausländischen Geheimdiensts".

Die Oberbefehlshaber der Streitkräfte hielten mit mehreren Ministern eine Krisensitzung ab, wie der Minister für Wirtschaftsreform, Harsha de Silva, auf Twitter schrieb. Er habe in einer Kirche in Colombo "schreckliche Szenen" erlebt. Diese sei mit Körperteilen übersät gewesen. Er rief dazu auf, die Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben. Rettungsmaßnahmen liefen.

Orte der Anschläge

Die ersten Explosionen wurden in den Kirchen St. Antonius in Colombo und St. Sebastian in dem außerhalb der Hauptstadt gelegenen Ort Negombo gemeldet. Die dritte Kirche liegt in Batticaloa im Osten Sri Lankas.

Die Bomben in der St. Anthony Kirche in Colombo, der Kirche St. Sebastian in Nigombo und einer Kirche in Batticaloa explodierten am Ostersonntagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr Ortszeit, berichtete die Tageszeitung Colombo Telegraph auf ihrer Webseite laut Kathpress. Etwa zur gleichen Zeit seien Bomben in den drei Fünfsterne-Hotels Shangri-La, Cinnamon Grand und Kingsbury in Colombo in die Luft gegangenen.

Die dem heiligen Antonius von Padua geweihte Kirche gilt demnach als Nationalheiligtum der Katholiken des mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka. Nach statistischen Daten von 2012 sind unter den rund 22 Millionen Einwohnern Sri Lankas 70 Prozent Buddhisten, gut zwölf Prozent Hindus, knapp zehn Prozent Muslime und sieben Prozent Christen.

Priester am Weg zum Schrein des Heiligen Antonius – Reuters (Dinuka Liyanawatte)

Van der Bellen und Kurz verurteilen Anschläge

"Die Anschläge in #SriLanka, auf friedlich betende und Gottesdienst feiernde Menschen und auf Hotelgäste, sind ein schrecklicher und barbarischer Akt. Sie sind auf das Schärfste zu verurteilen", erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Sonntagvormittag auf Twitter.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigt sich nach den mutmaßlichen Terroranschlägen ebenfalls betroffen. "Ich bin tief erschüttert und besorgt über hinterhältige terroristische Anschläge auf mehrere Kirchen und Hotels in #SriLanka mit stetig steigenden Opferzahlen", so Kurz. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und Angehörigen", twitterte er.

Nach der Detonation in der Kirche St. Antonius – Reuters TV

Der südasiatische Inselstaat ist ein beliebtes Touristenziel, auch für Europäer. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Buddhisten. Sri Lankas Bürgerkrieg war 2009 nach 26 Jahren zu Ende gegangen. Die Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatte für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Armee ging gegen die Aufständischen mit aller Härte vor und besiegte sie schließlich. Die UN wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.

(APA/Reuters/dpa/AFP)