Serienmörder schockt Zypern

Nikosia/Athen. Ein Sonntagsspaziergang deutscher Touristen versetzte Zypern vor zehn Tagen in einen Schockzustand: Die ausländischen Gäste wählten einen aufgelassenen Steinbruch als Fotomotiv – und fanden dort eine verweste Frauenleiche. Regenfälle hatten die Überreste ans Tageslicht befördert.

Bald stellte sich heraus, dass es sich bei der Toten um die 38-jährige Mary Rose Tiburcio von den Philippinen handelte, eine von rund 12.000 Haushaltshilfen, die den Zyprioten das Alltagsleben erleichtern. Sie war seit einem Jahr abgängig, ebenso wie ihre sechsjährige Tochter, Sierra Graze.

Vier Tage brauchte die Polizei, um durch eine Untersuchung von sozialen Medien und Handys einen Verdächtigen aufzuspüren. Nicht, wie zunächst vermutet, den rumänischen Vater des Kindes, sondern einen Hauptmann der Nationalgarde, Nikos Metaxas, den Mary Rose auf der Datingplattform Badoo unter dem Namen „Orestis“ kennengelernt hatte. Bald gestand er, dass Mary Rose und ihre Tochter tot waren.

Das Entsetzen war groß, als man im Schacht nicht die Leiche des Mädchens fand, sondern einen weiteren Frauenkörper. Es stellte sich heraus, dass Metaxas womöglich der erste Serienmörder der zypriotischen Geschichte ist: Er gab zu, auch die 28-jährige Arian Palanas Lozano getötet zu haben. Zwei weitere philippinische Frauen, die Kontakt zu „Orestis“ hatten, sind abgängig. Das Schlimmste wird befürchtet.

In die Kritik ist nun die Polizei geraten. Ihr wird vorgeworfen, nicht ernsthaft genug nach den Opfern gefahndet zu haben. Nach ihrem Verschwinden gab es keine Bewegungen mehr auf dem Konto von Mary Rose, auch ihren Pass hatte sie nicht mitgenommen. Ihre Wohnungsgenossin hatte einen „Orestis“ erwähnt, mit dem Mary Rose ein Verhältnis gehabt haben soll. Trotz dieser Hinweise erklärte die Polizei den Vertretern des Verbands der Haushaltshilfen: „Wer fragt schon nach einer Philippinerin?“ Da es schwierig ist, aus einem laufenden Arbeitsverhältnis auszusteigen, weil die Abschiebung droht, ging man offensichtlich davon aus, dass die Opfer untergetaucht waren.

„Keine brauchbaren Hinweise“

Kritiker werfen der Polizei vor, dass „Orestis“ rasch hätte gefunden und so der Mord an Arian Palanas Lozano hätte verhindert werden können. Die Polizei aber beschränkte sich in einer ersten Stellungnahme darauf, die Schuld bei anderen zu suchen: Nach der Veröffentlichung des Fahndungsbildes von Mary Rose Tiburcio habe sich niemand mit brauchbaren Hinweisen gemeldet.

