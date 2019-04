Rassistischer Mörder kurz vor Hinrichtung in Texas

Ein wegen Mordes zum Tode verurteilter Mann und bekennender Rassist soll am Mittwoch im US-Bundesstaat Texas hingerichtet werden. Nachdem sein Antrag auf Verschiebung abgelehnt wurde, soll der 44-jährige John William King im Gefängnis von Huntsville per Giftspritze getötet werden. Gemeinsam mit zwei Komplizen hatte er einen Schwarzen verprügelt, an ein Auto gebunden und zu Tode geschleift.

Der Mord an dem 49-jährigen James Byrd, der als Autostopper unterwegs gewesen war, hatte die USA Ende der 90-Jahre erschüttert: King und zwei weitere hatten ihn mitgenomnmen, dann entführt, zusammengeschlagen und schließlich an ihr Auto gebunden. So fuhren sie durch die Gegend und schleiften Byrd hinter sich her.

Kopf abgerissen

Ein Pathologe sagte während des Prozesses aus, Byrd habe wohl extreme Schmerzen erlitten und sei erst nach einigen Kilometern Fahrt gestorben, als er gegen ein Betonrohr prallte, das seinen Kopf vom Körper abriss.

King war 1999 zum Tode verurteilt worden. Er gehört den "Confederate Kights of America" an - einer rassistischen Vereinigung, die dem Ku-Klux-Klan nahesteht. Mehrere Versuche seiner Anwälte, den Prozess neu aufzurollen oder die Hinrichtung zu verschieben, scheiterten. Einer der Mittäter war 2011 hingerichtet worden, der andere sitzt eine lebenslange Gefängnisstrafe ab.

Bei vielen Amerikanern hatte das Verbrechen Erinnerungen an Lynchjustiz und jahrhundertelang akzeptierten Rassismus wachgerufen. US-Präsident Barack Obama nahm den Fall rund zehn Jahre später zum Anlass für ein Gesetz gegen „Hassverbrechen", das Byrds Namen trägt.

Sollte King hingerichtet werden, wäre es heuer die vierte vollstreckte Todesstrafe in den USA. Einige Hinterbliebene des Opfers haben sich wiederholt gegen die Exekution der Täter ausgesprochen. So sagte Byrds Sohn Ross Byrd vor einigen Jahren, man könne "Mord nicht mit Mord bekämpfen".

(APA)