Istanbul. Am 23. April kommen in der Türkei traditionell die Kinder zu Wort: Beim „Fest des Kindes“ dürfen sich Schüler am Kabinettstisch auf den Platz des Staatspräsidenten setzen und werden im Fernsehen interviewt. Das Land will an dem Tag seine eigene Zukunft zelebrieren – doch diesmal ist die Feiertagsstimmung in einen bitteren Streit über die Hoffnungslosigkeit der jungen Generation in einem zunehmend autokratischen Staat umgeschlagen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2019)