Weißer Hai an Meeresschildkröte erstickt

Den Mund im wahrsten Sinne des Wortes zu voll genommen, hat ein weißer Hai vor der Küste Japans. Der Fischer Greg Vella war gerade auf See um Thunfische zu fangen, als er eine Funk-Nachricht empfing, dass eine großer weißer Hai in seiner Nähe herum schwimme, mit einer Schildkröte im Maul.

Zunächst hielt das Vella für einen Scherz, doch als er den großen Weißen am nächsten Tag an Land sah, war es klar. Der Hai wurde in einem Fischernetz gefunden. Er dürfte sich darin verheddert haben nachdem sich die .

Vella postete die ungewöhnlichen Fotos auf Facebook, die Bilder des Hais mit der Meeresschildkröte im Mail verbreiteten sich sofort rund um den Globus. – Facebook/ Greg Vella – Facebook/ Greg Vella – Facebook/ Greg Vella

(Red.)