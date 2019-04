Drahtzieher der Anschläge in Sri Lanka bei Anschlägen gestorben

Anschläge in Sri Lanka: Rache für Christchurch oder doch ein Werk des IS?

Die blutige Attentatsserie auf Kirchen und Hotels im Inselstaat stehe in Zusammenhang mit den Anschlägen auf Moscheen in Neuseeland, sagt Sri Lankas Vizeverteidigungsminister. Doch die Terrormiliz IS verkündet, für den Angriff verantwortlich zu sein.