Drahtzieher der Anschläge in Sri Lanka bei Anschlägen gestorben

Bei einer Serie von Selbstmordanschlägen waren in Sri Lanka am Ostersonntag mindestens 253 Menschen getötet worden. Hunderte Menschen wurden verletzt. Zu den Anschlagszielen zählten drei Kirchen, darunter zwei katholische, sowie drei Hotels. Die Kirchen waren zum Anschlagszeitpunkt vollbesetzt mit Gläubigen zur Ostermesse. Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich zu den Taten.