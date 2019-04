Karl-Heinz Grasser in Skandal um Brustkrebs-Bluttest verwickelt

"Weltsensation aus Deutschland: Bluttest erkennt zuverlässig Brustkrebs": Unter diesem Titel hat die „Bild"-Zeitung eine vermeintlich revolutionäre Entdeckung des Universitätsklinikums Heidelberg gefeiert. Die Nachricht über den marktreifen Bluttest, der Brustkrebs leichter erkennbar machen soll, ging um die Welt. Auch die „Presse“ berichtete. Doch schon bald musste die Uni Heidelberg zurückrudern. Denn in Wahrheit wird der Test - wenn überhaupt - erst in Jahren funktionieren. Dafür musste sich die Uni Ende März entschuldigen. Nun wurde ein neues Detail bekannt: An der Vorbereitung der Markteinführung des Tests war auch der frühere österreichische Finanzminister Karl-Heinz Grasser beteiligt. Das berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Verantwortlich für den Bluttest war ein eigens gegründetes Uni-Start-up. namens HeiScreen. Als der vorbestrafte Unternehmer Jürgen B. Harder 2017 seinen Einstieg in diese Firma mit seiner Beteiligungsgesellschaft MammaScreen vorbereitete, soll Grasser an mehreren Beratungen teilgenommen haben. Das bestätigte laut „FAZ" ein Anwalt Harders. Harder erhielt wegen Korruption im Jahr 2015 eine Bewährungsstrafe.

Es sei, berichtet die Tageszeitung weiter, sogar überlegt worden, Grasser in der Bluttest-Firma eine aktivere Rolle zu geben - möglicherweise in der Geschäftsführung. Über Grassers Beteiligung sei mittlerweile auch die Leitung der Universitätsklinik informiert.

"Das bedauern wir sehr"

Bereits Ende März entschuldigte sich die Uniklinik bei Frauen, die sich womöglich falsche Hoffnungen auf eine rasche Nutzung des Tests gemacht hätten. „Das bedauern wir sehr", sagte Kliniksprecherin Doris Rübsam-Brodkorb. Die Universitätsleitung sei, wie Rektor Bernhard Eitel in der „Rhein-Nacker-Zeitung“ sagte, „zu keinem Zeitpunkt in die Vorgänge und Entscheidungen rund um die Entwicklung und Vermarktung des Bluttests zur Brustkrebsdiagnostik involviert“ gewesen. Eine Kommission solle die Vorgänge nun aufarbeiten. Der Fall ist auch deshalb brisant, weil an dem Unternehmen Heiscreen, das den Test vorstellte, Mitarbeiter der Uniklinik Heidelberg finanziell beteiligt sind.

