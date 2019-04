Familiendrama auf Teneriffa: Tötete Mann Frau und Sohn?

Teneriffa. Ein Familiendrama wie aus einem gruseligen Thriller könnte sich auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa abgespielt haben. Der seit mehreren Jahren dort ansässige Thomas H. (43) soll seine Frau (39) und seine beiden Söhne unter dem Vorwand, Ostereier versteckt zu haben, in eine Höhle gelockt und dort attackiert haben.

Wichtigster Zeuge gegen ihn ist sein jüngerer, sechsjähriger Sohn, der während der Attacke flüchten konnte. Gegen den Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, wird wegen Mordverdachts ermittelt. Er bestreitet die Vorwürfe.

„Er hatte alles vorbereitet“, glaubt der Bürgermeister des Urlaubsortes Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, der in engem Kontakt mit der Polizei steht. Nach seinen Angaben war Thomas H.s getrennt von ihm lebende Frau am Ostermontag mit den beiden gemeinsamen Kindern aus Deutschland zu Besuch gekommen. Am Dienstag machten die vier mit einem Leihwagen einen Ausflug zur Höllenschlucht, einer wildromantischen Naturregion mit vielen Höhlen.

Laut Annelies B., einer holländischen Anwohnerin, die der Polizei als Dolmetscherin bei den Aussagen des überlebenden Sohnes half, äußerte sich der Kleine auch zum Tathergang. „Der Junge sagte mir, dass seine Mutter den Mund voller Blut hatte und auf dem Boden lag“, berichtete Annelies B. Wäre ihm nicht die Flucht aus der abgelegenen Höhle gelungen, wüsste die Polizei möglicherweise bis heute nichts von dem Verbrechen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch der kleine Sohn getötet werden sollte, der nun für die Polizei zum wichtigsten Zeugen geworden ist.

Dank der Angaben des Jungen konnte die Polizei den Vater am späten Dienstagabend in seinem Haus in Adeje festnehmen. Einen Tag später entdeckten Spürhunde die beiden Leichen. Die Polizei vermutet, dass der Verdächtige Frau und Sohn mit Faust- und Steinschlägen getötet hat. „Alles deutet darauf hin, dass die Mutter und ihr Kind in der Höhle brutal zu Tode geprügelt worden sind“, berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Ermittler.

Thomas H. streitet alles ab. Er habe seine Familie während des Ausflugs in den Bergen verlassen, um allein mit dem Auto eine Inseltour zu machen. Die Verletzungen und Kratzspuren an Armen und Gesicht habe er sich durch einen Sturz zugezogen. Die Polizei glaubt, dass es sich bei diesen Wunden um Abwehrspuren handeln könnte. (rs)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2019)