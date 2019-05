Deutscher Rollstuhlfahrer mit 2,5 Promille unterwegs

In Plauen, Deutschland, war ein Rollstuhlfahrer betrunken unterwegs. Wie die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, hatte am 1. Mai zunächst der Akku seines Elektro-Rollstuhls den Geist aufgegeben. Der Mann konnte nicht weiter, ein Zeuge wählte den Notruf. Als die Polizei vorfuhr, bemerkten die Beamten ziemlich schnell, dass der 64-Jährige noch ein ganz anderes Problem hatte: Der Rollstuhlfahrer war stark betrunken. Ein Test ergab 2,5 Promille. Als nächstes fuhr dann ein Rettungsauto vor, das den hilflosen Mann sicher nach Hause brachte. Die Polizei ermittle nun wegen Trunkenheit im Verkehr, hieß es weiter.

(APA/dpa)