Thailand: Von der Flugbegleiterin zur Königin

Drei Tage vor seiner Krönung hat Thailands König Maha Vajiralongkorn zum vierten Mal geheiratet. Am Mittwoch habe er sich "offiziell" mit der ehemaligen Flugbegleiterin Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya vermählt, teilte das Königshaus mit. Sie ist bereits seit mehreren Jahren seine Lebensgefährtin und wurde am selben Tag von ihm zur Königin ernannt.

Die Zeremonie fand im Königspalast in der Hauptstadt Bangkok statt. Der 66-jährige König trug dabei eine weiße Uniform, seine Frau ein traditionelles thailändisches Kleid aus rosafarbener Seide.

Thailands königliche Familie, die Beteiligungen an thailändischen Konzernen sowie der Hotelgruppe Kempinski hält, zählt zu den reichsten der Welt. Vor Kritik wird sie durch harte Gesetze mit drakonischen Strafen für Majestätsbeleidigung geschützt. Kritische Äußerungen über Mitglieder der Königsfamilie können mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Viele Gespräche und Berichte über die Monarchie sind infolgedessen von erheblicher Selbstzensur geprägt.

Ein begeisterter Pilot

Vajiralongkorns dritter Frau Srirasmi, die er 2001 heimlich geheiratet hatte, wurde 2014 ihr königlicher Titel entzogen. In den Folgejahren wurden mehrere Mitglieder ihrer Familie wegen Majestätsbeleidigung verhaftet.

Die Krönungszeremonie zieht sich vom 4. bis zum 6. Mai hin und gilt als wichtigstes Ereignis des Jahres in Thailand. Vajiralongkorn hatte den thailändischen Thron Anfang Dezember 2016 bestiegen. Sein Vater, der langjährige und in der Bevölkerung äußerst beliebte König Bhumibol Adulyadej, war im Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren gestorben.

Vajiralongkorn, der vor seiner Rückkehr nach Thailand viel Zeit in Bayern verbracht und eine Villa am Starnberger See bewohnt hat, wird nun zum zehnten König der bereits seit mehr als 230 Jahren regierenden Chakri-Dynastie. Er besuchte als Knabe Privatschulen in Großbritannien und Australien, erhielt eine militärische Ausbildung und wurde in den 1980er-Jahren Kampfpilot. Die Leidenschaft zum Fliegen hat er immer noch: Thailands neuer König besitzt eine Lizenz für Passagiermaschinen und steuert seine Boeing 737 am liebsten selbst.

